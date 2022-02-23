兼任考紀會主委的立委李貴敏也接受媒體訪問。（陳怡誠攝）

林姿妙80萬元交保 朱立倫再籲：司法不該成為政治攻防的工具

宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣府弊案，今天凌晨聲押宜蘭縣長林姿妙等人，隨後法院裁定80萬元交保。國民黨主席朱立倫表示，司法是公平正義的最後防線，國民黨尊重司法，但提醒司法不能被任何政黨變成政治攻防的工具；兼任考紀會主委的立委李貴敏也說，司法不該成為民進黨打擊異己的工具，呼籲檢調盡速讓真相水落石出。

宜蘭縣長林姿妙捲入弊案風波，檢廉昨天二度搜索，包含縣長官邸等6處，檢方認為林姿妙及其女兒林羿伶、縣府農業處長康立和涉犯貪汙治罪條例等罪，聲請羈押禁見，法院今天召開羈押庭後，裁定林姿妙80萬交保、林羿伶和康立和請回。

國民黨主席朱立倫下午在中常會表示，司法是公平正義的最後防線，國民黨永遠堅定維護司法公平正義，基本態度是尊重司法，但司法不能被任何政黨變成政治攻防的工具，尤其今年選舉當頭，希望司法單位秉持此原則。

朱立倫說，同時，國民黨也必須捍衛同志清譽，相信林姿妙會強力捍衛她的清白，拜託國民黨的律師團隊及法律朋友，全力捍衛林姿妙與縣府團隊努力的成果，以及捍衛司法的清白。

兼任考紀會主委的國民黨立委李貴敏強調，民進黨近來啟動選舉割喉戰，民眾已嗅到相關煙硝味，對此感到荒唐但並不意外，若真的是檢調單位調查的事實，就希望檢調能盡速讓真相水落石出，還當事人公道。

李貴敏指出，尤其今年適逢選舉年，按照民進黨過往前科累累的打擊政敵的作為，這樣的手段真的很不好，呼籲司法人員本於初心，勿淪為政治打壓的工具，當民主無法在司法體制下被落實，就喪失其意義。

是否力挺林姿妙競選連任，或者有考慮換人參選？李貴敏說，國民黨不介入司法調查，但過往曾有過高雄走路工事件，致高雄市長候選人黃俊英落敗，她認為，若司法被拿來作為打擊政敵的工具，最終儘管水落石出，還當事人清白，但傷害已經造成。