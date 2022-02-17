籃籃扮胖虎、浩子扮哆啦A夢、楊繡惠扮靜香 、阿翔扮大雄。（民視提供）

民視《綜藝新時代》浩角翔起、籃籃、楊繡惠日前帶大家來體驗做醬油，在黑豆田時，阿翔為了方便大家理解，自願穿上「黑豆裝」用演的寓教於樂，職人指示大家蓋阿翔布袋後，依取豆的流程喊打，最後還說如果體內的「豆仁」沒掉出來就不能停，讓被打的阿翔連滾帶爬哭喊：「快升天。」眾人才放過他，超逗趣介紹取豆過程讓職人都笑場。

完成前置作業後來到醬油工廠，多達20道程序，甚至需要半年的時間才能讓大家體驗完，楊繡惠聽完以為這通告要錄半年瞬間崩潰，語無倫次地大喊製作單位沒提到根本騙通告，甚至還提到這半年的時間她都可以生第二胎了，看她嚇到崩潰的模樣讓現場眾人笑到歪腰，職人這才說體恤大家辛勞，所以會稍微簡化流程讓大家稍微輕鬆點。

體驗完灑菌種後接著就要醃漬黑豆做成醬油，但職人提到醃漬醬油基本上需要4至6個月的時間，讓楊繡惠崩潰說：「要等這麼久！」還好扮演「哆啦A夢」浩子跟她說他有開時光機來，直接到4個月之後，這才讓她鬆口氣，浩翔說到各行各業的辛苦難以想像，一瓶醬油製作過程耗時又費工。

為了呈現4個月後，阿翔扮演「大雄」推著時光機出場，但由於速度過快，讓扮演静香的楊繡惠「可愛」的抱怨：「静香嚇嚇。」一番話讓眾人驚嚇直呼：「我們真的是被靜香嚇嚇！」