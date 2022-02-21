大港青年挑戰賽第一名得獎隊伍「百工人」成員楊柏彥（左下一）線上心得分享。（高市青年局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府青年局舉辦的「大港青年自我挑戰賽」去年12月中起跑，歷經近1個月內，由135位青年完成183項任務、拜訪24家不同產業，完成195次跨領域體驗與訪談，產出52支影片任務，最終冠軍由高雄科技大學「百工人」拿下，向百工百業致敬，傳遞勵志的職人精神。

青年局局長張以理指出，此次135位青年中，有高達8成皆為高雄市就學、就業之在地青年，參賽組隊穿梭在高雄市區，體驗不同產業的職場認知，藉此加深在地情感及在地產業連結，使他們在未來就業藍圖，發現興趣及潛能。

決賽階段，由參賽隊伍剪輯一支城市挑戰暨自我探索的心得短片，依體驗回饋、影片表達及創意、影片完整性做評比，最後經3位專業評審及網路票選，選出前3名及網路人氣獎。

冠軍隊伍「百工人」為高科大學生林彥良、楊柏彥及蘇振文，以流暢影片剪輯及簡潔的方式，傳遞出在城市挑戰中體驗的各行各業，並且發自內心思考現階段自身所擁有的、還需加強的能力，最後娓娓道出對自我期許和展望，也對辛勤工作、創業的人們獻上誠摯的感謝與致敬，短短3分鐘影片令人動容。

得獎隊伍表示，在活動中認識很棒的職人，也有人從活動體驗中確立志向，「最重要的還是要熱衷於自己的工作，才能在這之中綻放屬於自己的光彩」。

線上閉幕儀式則邀到25歲時就獲得第一座德國iF設計獎的「創夏設計」高雄在地青年王斌鶴，除講述挑戰賽整體評審的過程外，還分享求學過程應先了解要投入的學習領域，堅定志向後靠設計影響更多的人，也深深撼動每個挑戰賽參賽者回想當初參與活動的初衷。