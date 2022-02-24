桃園市青年事務局主辦桃園青年達人賽「桃青之星」，即日起受理網路報名，不限才藝種類，競賽總獎金高達 25 萬元，青年局鼓勵16至30歲設籍或就學於桃園市的青年才子踴躍站上舞台挑戰自我，脫穎而出者將媒合至桃園各大活動中演出，增加曝光度。

青年局指出，桃青之星邁入第6年，每年吸引近200組的選手報名參賽，才藝內容多元豐富，除歌唱、舞蹈、樂團等類型外，去年更有獨特的街頭健身、變臉、近距離魔術等特殊才藝選手參賽，讓大家看見桃園青年不同樣貌的才藝。今年初選將邀請各領域專業評審針對投件的才藝影片評比，擇優進行複賽與決賽。決賽前10強入圍者，除可抱回獎金及獎盃外，更可獲得表演媒合機會增加知名度。

今年比賽將首度增加兩大特別獎，決賽當天由現場觀眾票選1名「人氣獎」，另外「最佳造型獎」則由專業評審評選出1名造型最獨具創意的選手，藉此考驗選手的舞台魅力及整體表演呈現，提升參賽者未來面對市場的表藝綜合能力。

青年局長陳冠穎表示，桃青之星孕育許多桃園在地表藝人才，為他們開啟築夢大道，並持續扶植表演藝術團體與培育在地藝術人才，網路報名截至3月15日止，可上青年局官網查詢。