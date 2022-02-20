台灣競速滑冰選手黃郁婷日前參加北京冬奧時，在賽前練習身穿大陸隊服惹議。行政院發言人羅秉成昨(19日)表示，蘇貞昌院長認為黃的行為極為不當，已要求教育部、體育署進行調查並適當處分；總統府對此表示支持。資深媒體人趙少康今(20日)下午則是在臉書發文，「蘇貞昌、蔡英文請住手」。

羅秉成昨天指出，政府以人民稅金挹注代表隊成員，作為培訓與賽事參與所需經費，選手更背負國人期待，不應有任何損及國家榮譽的爭議言行；蘇貞昌認為黃郁婷行為極為不當，已要求教育部、體育署針對黃郁婷不當言行進行調查，並為適當的處分；同時也應檢討建立機制與要求，作為日後國家代表隊成員對外言行可遵循的規範。張惇涵強調，近年來國人對於國家隊出賽總是熱情支持，眾多國際賽事也成為國內外矚目焦點，國家代表隊成員代表國家出賽，更不應有任何損害國家榮譽的爭議言行。

趙少康指出，黃郁婷賽前在IG發了她穿大陸隊隊服的照片引起爭議，他也認為不妥，但黃對自己的言行道歉，也反省自己說話經常不經大腦，說過了後悔但來不及了，可見她就是一個直來直往沒有什麼政治sense的運動員。這樣的人其實很多，不是每個人對政治都那麼敏感、對藍綠黃白紅的認同都那麼分明，黃郁婷在冬奧雖未得名，也盡力了，現在還到美國繼續訓練，「蘇貞昌在此時大動干戈、秋後算帳，顯示他雞腸鳥肚、其器小哉」。

黃郁婷已暫時關閉「Yu-Ting Huang 黃郁婷」臉書。趙少康說，「府院動用國家機器追殺一名年輕運動員，嚇得黃郁婷趕緊關閉臉書，還刪了微博的發文，簡直把『政治干涉體育』發揮到最高點，在國際上被中共欺壓就控訴『政治干涉體育』，在國內因政治不正確就關門嚴打自己的體育選手，完全的雙重標準。」

最後，趙少康指出，「媒體說黃郁婷的言行惹怒了綠營群眾，所以府院非要嚴懲她不可，黃郁婷雖可議，但罪不至死，民進黨不可以變成喊打喊殺的法西斯政黨。」