台灣冬奧選手黃郁婷因為2年前穿了大陸隊運動制服而引發風波，立法院長蘇貞昌更下令徹查並懲處。大陸國台辦發言人馬曉光今天（23日）在例行記者會中回應，民進黨當局見不得兩岸同胞走親走近，以各種藉口製造兩岸對立。

本屆北京冬奧開幕式（2月4日）舉行後沒過幾天，台灣滑冰女將黃郁婷遭人爆料，貼出之前她在美國鹽湖城集訓時，穿著大陸好友的運動制服照片。雖然是舊照片，但是在有心人士的刻意炒作下，黃郁婷被綠營側翼出征，質疑其國家認同。

不只綠營側翼和媒體輿論把黃郁婷推上爭議火線，行政院長蘇貞昌19日也指責黃郁婷行為極為不當，要求教育部、體育署進行調查與處分。而教育部和體育署也表示，將對此案「徹底檢討」。總統府也力挺蘇內閣，「支持行政院採取必要的調查檢討及處分」。

馬曉光對此表示，兩岸運動員交流交往是正常的事、正確的事、理所當然的事。台灣一些政客和媒體口誅筆伐、無理取鬧，民進黨當局甚至要進行處罰，充分暴露他們見不得兩岸同胞走親走近，為謀取政治私立，處心積慮以各種藉口製造兩岸對立的本性。