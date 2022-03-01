今（1日）發布的2022年2月財新中國製造業PMI為50.4％，較1月回升1.3個百分點，顯示製造業整體景氣度恢復擴張，但改善輕微，仍低於長期均值。

這一走勢與大陸國家統計局製造業PMI一致。國家統計局公布的2月製造業PMI為50.2％，微升0.1個百分點，連續4個月處於擴張區間。

據財新網分析報導，從各分項指數看，製造業供給和需求整體改善。2月生產指數和新訂單指數均重回擴張區間，溫和增長；需求改善更為明顯，新訂單指數創8個月新高。許多調查企業反映市況相對改善，顧客需求增強，推動產出恢復增長。

受海外疫情惡化和運輸受阻的影響，外需依然疲弱，新出口訂單指數連續7個月位於收縮區間，但降幅較上月有所收窄。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2022年2月，製造業景氣度回升，供給恢復，需求改善更為明顯，企業家樂觀預期增強。不過，就業市場持續低迷，通膨亦不容忽視。