演員威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮中因頒獎人拿妻子潔達落髮開玩笑，上台怒呼巴掌。根據媒體報導，潔達疑是因免疫疾病而掉髮。對此，皮膚科醫師解釋，風濕免疫疾病 者，本身的抗體會對付器官，造成傷害，其中一項就是毛囊，導致毛囊萎縮，進而掉髮。一般而言，頭皮休止期時每日掉150根頭髮都還算正常，但若超過150根，就要提高警覺。

開業皮膚科醫師趙昭明表示，免疫功能不好的女性，掉髮的問題可能較嚴重，尤其是患有系統性紅斑性狼瘡（SLE）者，本身嚴重的外觀症狀就是掉髮，可能會從頭頂開始掉。風濕免疫疾病本身的抗體會對付器官，造成傷害，其中一項就是毛囊，一旦毛囊萎縮，就會調髮。 風濕免疫疾病的女性使用免疫調節劑，甚至吃一些奎寧類的藥物，也可能造成掉髮，對於這類病友，除免疫疾病的控制要穩定之外，頭皮的清潔、健康都很重要。

除免疫功能不佳，女性掉髮問題中，雄性禿仍然佔有很大的比例。趙昭明表示，女性雄性禿的明顯特徵是從頭頂往兩側稀疏，頭髮也會變油、變細。此外，甲狀腺功能失調、過度減肥而陰陽不均、失眠、過度攝取甜食等，也是掉髮的原因之一。

趙昭明表示，以東方人來說，1個單位的毛囊會有2、3根頭髮，但若毛囊開始萎縮，就會變細，變成1、2根。在還沒還沒壞死時進行治療、保養，仍是可逆的，越早治療越好，一個療程可能需要半年以上。以雄性禿為例，共分為3階段，在第2階段以前治療的效果都算不錯， 基本上需要至少要半年的治療 。

對於掉到什麼程度才算警訊？趙昭明表示，每天掉50～100根，甚至150根都算正常，若超過150根才算不正常。民眾可蒐集睡醒時枕頭上的頭髮、洗澡後的排水孔、吹完頭髮後的地板，甚至撥頭髮時的掉髮，若累積起來不超過150根，就屬於休止期落髮，仍算正常，超過150根，或是突然變多，就要提高警覺，尋求幫助。