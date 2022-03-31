清明連假為迎接兒童節，台中大里藝術廣場打造長35公尺、寬20公尺的大型迷宮，以「充滿童趣的稻草人」主題活動，以800捆稻草捲、150個稻草人打造「稻草人迷宮裝置藝術」，親子不但可以穿梭其中玩樂，也是超夯拍照打卡景點。
台中軟體園區DaliArt藝術廣場以800捆稻草捲、150個稻草人設計而成的「稻草人迷宮裝置藝術」，在陽光充足的大里藝術廣場中庭，民眾不但可以穿梭其中；從空拍角度看，更可以發現就是一個巨大的愛心，各種繁瑣複雜的交替與彎曲的走道，大小朋友來都可以玩得不亦樂乎，展期自4月1日至6月30日。
主辦單位指出，廣場中庭4月至6月的連假及週末，特別邀請了各地的小農及文創職人們一同參與，為民眾帶來有溫度、有內涵、有文創、增進親子互動的「頑在藝起」熱鬧市集，同時搭配街頭藝人演出，不論想要浪漫約會或溜小孩，都可一次滿足。
主辦單位表示，大里藝術廣場豎立150個稻草人，相當壯觀，曝光後吸引許多民眾搶著拍照，並提醒民眾，稻草人很可愛，但拍照時請不要重壓、踢踹、拋摔，以免造成損壞及人員受傷。
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