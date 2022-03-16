被國際列為極危物種的西伯利亞白鶴，去年11月15日在宜蘭市郊區的農田現蹤，吸引不少鳥友與攝影愛好者前往拍照，但從3月8日起就未看見白鶴蹤跡，宜蘭市公所研判牠可能北返，今天（16日）市公所設置2座白鶴裝置藝術留念，也期盼能與白鶴再相會。

宜蘭市公所表示，西伯利亞白鶴現蹤的地點在宜蘭市開興廟旁的農田，白鶴在宜蘭現蹤，也成為繼新北市金山區發現白鶴後7年，國內的第2筆紀錄，吸引各地民眾前來觀賞。

市公所為了守護白鶴，集結社區農民及志工的力量展開守護行動；為確保白鶴可以安心無虞在郊區農田覓食休養，市公所協調白鶴棲息地附近農民，改採停用農藥、肥料及除草劑等友善耕作方式，並在棲息地附近四周架設攝影機及每日派員觀察追蹤與紀錄。

宜蘭市長江聰淵表示，白鶴在3月8日飛離後，在台灣還沒發現牠的蹤跡，研判可能在北返的路途上，白鶴的飛離讓我們既高興又不捨，因此在開興廟廣場設置2座白鶴裝置藝術；這段白鶴的台灣之旅留給我們深刻的印象，也盼能為鳥類與自然環境的維護盡一份心力。