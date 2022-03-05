游國連（前排左三）今天發表婦女政見，包括婦女權利、婦女安全、婦女福利等3大項，盼能獲得市民的認同與支持。（李忠一攝）

表態爭取民進黨宜蘭市長提名的游國連，今天（5日）發表婦女政見，游國連強調婦女權利、婦女安全、婦女福利等政見，強調當選市長後，會督促公所員工執行，游國連是宜蘭市政顧問、光復國小老師，他的初選對手是前縣議員賴瑞鼎，賴曾任宜蘭高中老師，也讓初選成為老師對決老師之戰。

游國連在婦女節前，邀請婦女代表現身說法，擔任幼兒園園長的林鈺璉說，宜蘭市托育中心不夠、欠缺公共廁所換尿布平台及親子空間不足等問題。職業婦女代表張淑貞提到夜歸婦女的安全、婦女二度就業，盼能點亮市區陰暗處，社區提供婦女職訓等課程。

游國連表示，他在學校當總務主任時，要檢視校園的安全死角，會以在學校的經驗擴展到整個宜蘭市，以增加照明、監視器等方式改善，擔任市長後也會督促市公所員工落實婦女安全、婦女權利、婦女福利等政見。

民進黨是在3月14日至18日開始登記初選，3月21日至4月1日協調，協調不成後，4月4日至22日開始民調，人選預計4月底出爐。民進黨宜蘭市長之爭原本是三強鼎立，但前員山鄉長江永和因病退出初選，讓這場內戰變成游國連、賴瑞鼎兩強對決。

國民黨有市民代表張榮輝、陳美玲，退休警察張森霖表態選市長，但國民黨領表、登記時間尚未確定，必須待縣黨部成立提名小組後才會敲定初選作業流程時程。