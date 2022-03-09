50歲香港女星黎姿（現名：馬黎珈而）14歲就踏進演藝圈，曾演出不少戲劇作品，包括《倚天屠龍記》、《金枝慾孽》及《火舞黃沙》等，並曾與港漫鉅子黃玉郎傳過緋聞；但她在2008年宣布全面退出娛樂圈，並與商人馬廷強結婚。黎姿昨(8)日曬出一段動態懷舊照影片，分享自己從小至大的心路歷程，而童年成長時期的可愛模樣曝光，少女時期的清湯掛麵造型也讓網友狂刷愛心，更掀起廣大喜愛她的粉絲熱議。

黎姿昨(8)日在IG上曬出90秒影片慶祝婦女節，並寫道：「在成長的路上，有歡笑，有難忘，有遇到困難的艱辛，亦有收穫碩果的開心。生活的歷練教曉了我即使遇到再大困難都無需懼怕，只要意志堅定並努力地勇敢面對，定能看見雨後彩虹。今天是專屬女性們的節日，感謝一直在努力奮鬥的自己，感恩愛我的所有人。同時也希望所有女性都能活出精彩的人生。Happy Women’s Day」。

從她分享的影片中可見，黎姿從小就擁有一張清秀臉蛋，雙眼皮與梨渦成為她的招牌特色，長相十分甜美可人，其中一張她身穿鐵灰色高領毛針織衫的造型，頂著微捲大旁分長髮，雖然跟童年的洋娃娃臉有所改變，看起來仍狀態極佳，也被網友大讚：「從小美到大」、「美人胚子」、「人美心更美」、「我的偶像，一直都那麼漂亮好喜歡妳」、「很值得學習，很欣賞gigi」、「妳很棒～笑起來依舊很迷人」，1天時間逼近6萬讚。

黎姿童年的洋娃娃照萌翻網友。（圖／取自黎姿IG）

黎姿14歲就在演藝圈發展，度過了23年的螢幕活躍時光，37歲的她出演劇集《珠光寶氣》，也成為她演藝生涯最後一部作品，在2008年宣布息影後嫁給商人馬廷強，兩人育有3女。今年50歲的黎姿保養得宜，雖然已經淡出演藝圈多年，但仍受到不少人喜愛。