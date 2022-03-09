歌壇天后Elva蕭亞軒近年深居簡出較為低調，傳臉部受傷後更需專心休養，但她近日變得勤於更新社群動態，除了陸續以正面照示人外，今(9)日也分享一張懷舊照，只見她頂著泡麵頭髮型坐在海邊的石頭上，旁邊入鏡的則有她的閨密「蜜雪」，Elva自嘲：「我的髮型師很有問題，但忘記他的名字」，歌迷則稱讚當年的她「青春無敵」；她稍晚又分享了4小段她唱一首英文歌的影片，聽得粉絲們陶醉敲碗她能再開個人演唱會。

蕭亞軒今(9)日在IG分享一張懷舊照，只見她頂著泡麵頭髮型坐在海邊的石頭上，旁邊入鏡的則有她的兩個閨密，其中一個就是過去女團「蜜雪薇琪」（Michelle Vickie）的Michelle蜜雪；這張照片看起來年代久遠，當時的Elva還是招牌單眼皮，打扮帥氣，一旁的蜜雪則穿背心、留短髮，學生味十足，滿滿的「回憶殺」復古風。

Elva自嘲寫道：「我的髮型師很有問題，但忘記他的名字」，讓網友笑翻回覆：「哈哈哈哈，很有味道」、「你當時是不是叫蕭亞獅」、「那位髮型師應該會偷偷鬆口氣，幸好妳忘了是什麼名字？」，好友許維恩說：「太可愛了」，死忠歌迷則仍稱讚她當年樣貌「青春無敵」。

稍晚她又發IG影片大唱英文歌，自從Elva轉趨低調這幾年來，粉絲們很難得有機會聽她一展歌喉，只聽她忘情閉眼引吭高歌，但最後不忘俏皮切換成Rap唸歌詞並把俏臉衝向鏡頭；她寫道：「Til’we see the light」，似乎就是曲目名稱，粉絲讚道：「我真的要哭了女兒們的戀愛片尾曲，好期待這首」、「姊已經很美了」、「要哭了，終於聽到你唱歌」、「我想念姐的音樂」、「期待，敲碗演唱會」、「期待新歌」，3小時破4千讚。

蕭亞軒同日也在IG開直播與粉絲話家常，除分享一手栽培的植物園外，過程可見她仍很在乎臉上的傷疤，頻頻以手擋住受傷部位，令粉絲看了心疼，但她很自豪是素顏入鏡，私下不愛化妝，粉絲多誇「狀態很好」，希望她多點自信。她趁勢播了新歌《We steal the night》讓粉絲嘗鮮，透露將進入錄製階段，不忘提醒粉絲「要買這首歌」。對大家殷殷期盼的演唱會，她說：「還是要問川哥，不然我們先去阿妹的好不好？」