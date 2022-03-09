大S（徐熙媛）與「酷龍」具俊曄結婚的消息轟動台韓，不少網友紛紛跟風分享「我的手機號碼保存了若干年，但打來的卻只有詐騙」；而「女人迷womany」創辦人暨CEO張瑋軒也提出她的獨特觀察，她喜歡具俊曄「沒有時間可以浪費，就聯絡吧」的4個大方坦然，也欣賞大S「離開想離開的，敢於實現幸福」的4種能力。

張瑋軒昨(8)日下午3時發文，在臉書評價這則新聞寫道：「今天最熱鬧的新聞就是二十年前的號碼還在，然後就這樣結婚了。眾人跟著驚嘆，驚嘆愛情就是愛情。二十年之前與之後，愛情還是愛情。 大S 這樣的女子，羨煞眾人，敢愛敢走也敢再愛，大刀闊斧，瀟灑俐落的，做什麼我都承認，我選擇了便不遮掩。喜歡這樣的女子，但我想大S也不在意誰或誰的喜歡，她只專注的在意她在意的，不討好，不諂媚，從未改變的。」

張瑋軒欣賞具俊曄的4個大方坦然：「很多人揶揄著二十年的號碼都沒變過。但與其揶揄這個，不如好好欣賞這兩人成熟的態度。我喜歡具俊曄的大大方方 ------ 我看見了，我心疼了，我聯絡了，沒有時間可以浪費，我問她願不願意了，她也願意了，那就祝福我們吧。我最欣賞大大方方坦然自在的男人。愛就愛了，毫不扭捏。大S 也毫不囉唆的直接轉對方貼文，四個字 『人生無常』，讓我真心欣賞。」

她也讚嘆大S的不拖泥帶水：「與其計較什麼時候顯出端倪，與起追問怎麼可能，我更讚嘆大S毫不拖泥帶水，也不過就這四個字：人生無常，所以只要可以，我們彼此就雙向奔赴。有什麼問題嗎？沒有什麼問題。怎一個「美帥」字了得。從今而後，或許能有更多女人敢於在婚戀關係中不需楚楚可憐，此地不留人，自有留人處，此地不『宜』人，自有宜人處。」

大S再結婚的訊息讓很多網友與意見領袖紛紛留言：「她的再婚再度給人希望」、「讓人看見離婚也沒關係，更好的會出現」、「女人把自己照顧好，好/對的人就會出現。」張瑋軒則表示：「我還是要逆著風說出該說的話 --- 『再婚』能給予人有希望的是『她/我，#有能力做自己想做的』，而不是『再婚』這個事情，讓人覺得『有希望』。」

張瑋軒強調：「大S離婚帶給當代女性的啟發，也不僅僅只是因為『會有更好的人出現』，而是『她/我，#有能力離開我想離開的，即使她/我有孩子也一樣。』女人把自己照顧好，更不是為了好/對的人會出現，照顧好自己，就是讓自己過得好，只是為了自己，只該為了自己，不是為了『遇到對的』人。讓自己好好的，是為自己的生命負起責任，讓 #自己有能力擁有選擇權。」

她認為：「就算大S不再婚，我還是依然欣賞她的說走就走，而且走得漂亮且俐落。她對當代女性依然深具啟發，我也認為她非常幸福自在。她的幸福與「再婚」無關，是她讓自己 #有能力幸福 ，並且 #敢於實現幸福 。『感謝一切讓我一步一步走到現在的所有。』這麼瀟灑的女子，我衷心敬重。如果有一天我的婚姻也到了盡頭，我願我盼我也能如此感激、優雅與灑脫。」

總結張瑋軒所述，她覺得具俊曄有「看見而心疼、主動聯絡、問她願意否、採取行動（來台）」等大方坦然的率真，大S則具備「做自己想做的、離開想離開的、擁有選擇權、敢於實現」等獲得幸福的能力，並自問自己能否這麼灑脫，將這個課題與她的閱聽眾共同修行。