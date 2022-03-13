【愛傳媒陳朝平專欄】大S閃婚韓籍舊愛的傳播後遺症，許多人紛紛在臉書上炫耀自個兒的電話號碼，20年不變、25年不變，似乎也有著期盼老情人來電的渴望。

媒體界的小友，趕上這波熱潮，臉書貼文：《呃⋯⋯我的手機號碼，30年沒變，那又怎麼樣呢？》語帶嘲諷。在下不才，吹毛求疵，竟然吹出了以下的「真相」!

蓋，2022年往前推算30年，正是綠軍最厭惡的、兩岸達成「九二默契」的那一年——1992年是也！

1992年，台灣電信市場尚未自由化，市內電話、長途電話、國際電話、行動電話、俗稱BB Call的傳呼業務、傳真業務、電報，通通歸交通部下屬的電信總局掌管。行動電話登陸台灣時，是以車機形式登台，得裝置在汽車上，好像軍中俗稱「拐拐」的無線電。

92年前後，類比式的蜂巢電話問世，行動電話Size Down，體積大為縮小。電信總局發放門號時，萬頭鑽動，門號黃牛橫行，一支行動電話帶門號，被炒作到定價的好幾倍。

當時類比式手機，門號是「燒死」在手機裡，不像日後的GSM手機，門號燒在SIM卡裡，用戶更換手機時，只需將SIM卡移置到新手機裡即可。

1992年時手機號碼開頭是090，後面跟著6個數字，門號是10個數字組成。1996年，實施政企分離，電信總局成為電信監理單位，電信業務改由電信總局分離出去的中華電信營運。

同時，政府開放民營企業經營大哥大業務，競爭者投遞營運計劃書爭取經營許可，採用的技術必須是第二代GSM系統，也就是所謂的2G動電話。97年開牌，電信總局分發給各行動電話公司的門號開頭改為0910、0932、0935、0936，後面跟著6個數字，門號成為11位數。98年各民營電信和半官半民的中華電信，正式展開營運。

好了！講古講了半天，來說正題。

30年前，類比行動電話的門號是10個數字組成，98以後，行動電話全改為GSM數字行動電話，門號是11個數字組成，誰敢說他的手機門號30年不變？

行動電話市場進入戰國時代後不久，電信總局又開放了號碼可攜服務，消費者更換行動電話的服務業者，可以合法攜碼跳槽。市場競爭激烈，攜碼跳槽往往還能享受優惠費率，也因此，絕大多數動電話用戶的門號都是20年、25年不變，反倒是消費者跳槽成風，如今，光看門號開頭，根本分不清他是中華、台哥大，還是遠傳、亞太、台灣之星的用戶了！

大S手機號碼20年不變，根本沒啥稀奇！芳心寂寞、人在低谷，老情人具俊曄來電，兩人迅速陷入感情漩渦，也屬正常！您瞧！咱家25年號碼不變的手機，這會兒不也鈴聲大作嗎？

作者為資深媒體人

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