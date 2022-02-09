百元理髮結果GG了！一名男網友分享自己去百元剪髮，結果新造型與他本身的頭型搭配起來讓人無法接受，照片一曝光，就吸引了1.1萬人朝聖，引發網友熱議，不少人看完直呼，這是傳說中的「公然猥褻頭」嗎？你是不是不小心得罪了髮型師。

一名男網友昨在臉書發文表示，他以後不會心急去100元快剪了，接著也勇敢分享自己最新的髮型照片，只見原PO露出半顆頭，髮型與臉型和頭型搭配起來，讓人有些一言難盡，照片曝光後，竟然吸引了上萬名網友瘋狂朝聖。

一名男子為了省時間去百元理髮剪頭髮，結果成品卻悲劇了。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文引起網友熱議，「師傅壞壞」、「這是傳說中的公然猥褻頭嗎」、「真的笑死」、「看起來好像河童」、「不好意思，看到就笑了」、「河童look」、「為何像烏龜的頭」、「感覺剃光都比較好」、「這形狀很有創意」、「這樣乾脆自己剪頭髮」、「前衛流行的趨勢」、「公然猥褻頭？很重金屬哦！」

另也有不少網友看了被逗樂，也忍不住開玩笑喊道，快說實話，你是不是在剪頭髮前不小心得罪了髮型師，最後才會出現這樣的造型呢？感覺踏出百元剪髮店的瞬間，就會有無數道目光落在身上，大家感覺看了都會忍不住想笑。