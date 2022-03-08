從非洲流行到全球的「髒辮」，是時下街頭嘻哈的特色髮型之一，但這「碩大」髒辮卻已造成困擾！1名網友日前坐飛機發現頭部一直被不明物搔癢，原以為是小蟲或頭蝨，沒想到轉頭一看，才驚覺是後方乘客的髒辮太龐大，一束束辮子竟當場伸進前座，該網友PO出照片笑說「對，這是頭髮，不說我還以為是鍬形蟲」。

該名網友在Dcard上發文表示，他日前在美國搭國內線飛機，過程中一直感覺頭癢癢的，原以為是小蟲，扭一扭頭後繼續睡，沒想到頭後來又有癢感，「感覺不太像蟲，更像有人拿羽毛或葉子在搔頭頂，一股麻癢感覺竄進骨子」，他一度認為是頭蝨或是蘚類皮膚病。

1名網友日前坐飛機發現頭部一直被不明物搔癢，原以為是小蟲或頭蝨，沒想到轉頭一看，才驚覺是後方乘客的髒辮太龐大，一束束辮子竟當場伸進前座。（翻攝自Dcard）

該網友說，他後來靈機一動回頭瞄一眼，赫然發現後方椅子頂部有一陀「像蜘蛛腳的東西，猖狂地晃來晃去」，事後才意會原來是「髒辮」，該一束束大型辮子在對方頭部「炸開」，對方只要稍微前就會搔到原PO頭部，原PO頓時感到一陣噁心，但不知道怎麼開口向對方表示。

該網友事後PO出「頭髮照」，笑說「對，這是頭髮，不說我還以為是鍬形蟲」；其他網友留言笑說「第一次看到這種像梅杜莎的髒辮」、「之前也遇過1名黑人頭髮被走道上的人撞到，後來他在頭上套塑膠袋」、「我以為是樹根倒插」、「以為顯微鏡下的微生物」、「不要跟他對到眼，會石化」。