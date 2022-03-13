新冠肺炎肆虐全球，大陸浙江杭州有名女網友分享一件趣事，她表示起了個大早去醫院做核酸檢測，看到了隊伍便跟著排，將近2小時竟發現是排買烤雞隊伍，她愣住傻眼，索性也買了2隻烤雞回家；大陸網友紛紛表示「這麼香聞不到嗎」，不過也有大陸網友力推烤雞店「一定要吃現烤，肉非常嫩」。

微博上流傳一部有趣影片，大陸浙江杭州有名女網友「Lena琳」，一大早起床前往某醫院門口排隊做核酸檢測，豈料，她排了快2小時，才發現是排烤雞隊伍，她愣住哭笑不得，最後便買了2隻烤雞回去犒賞自己。

影片一出，大陸網友紛紛表示「哈哈笑死了，這烤雞是有多好吃」、「這麼香聞不到嗎」、「買烤雞也要排隊注意間隔，哈」、「有沒有一種可能，大家都以為是做核酸的」；不過其他大陸網友搜出店名，力推大讚烤雞店「從小吃！家裡聚會肯定要買一隻」、「就這家好吃，其他區的分店都不OK」、「這家很好吃，一定要吃現烤，肉非常嫩」、「這家烤雞超好吃，很小時候就有了，每次都排隊」。