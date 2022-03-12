大陸澎湃新聞12日報導，大陸國家衛健委網站11日消息，大陸國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組印發通知，決定在「核酸檢測」基礎上，增加「抗原檢測」作為補充，並組織制定了《新冠病毒抗原檢測應用方案（試行）》。上海新冠肺炎臨床救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏指出，抗原就像是病毒外面穿的「衣服」，核酸就是病毒裡面的「基因」。抗原檢測能居家進行檢測，而且速度更快，更經濟地讓病毒顯示出來，此次香港抗疫中，就採取了抗原檢測。

張文宏稱，這兩個檢測略有不同，抗原的檢測方法，是從抗體出發去「測衣服」，綜合特異性之後，就可以讓病毒顯示出來；而核酸檢測更為複雜，需要通過擴增來完成，因為有了擴增的環節，核酸檢測的敏感性會更高，但相應的獲得結果需要的時間就更長。

張文宏表示，在中國抗疫的第一階段，通過核酸檢測快速戰鬥實現「清零」，但最近大家也發現了，Omicron變異株出來後，整體上病毒傳播速度在加快，不僅僅在上海，包括中國其他地方，不同地區出現比較多的病人，而且在短時間內病毒傳播的速度很快。

「這時候我們就會發現，檢測速度如果僅僅依靠核酸，就會有一定困難。」張文宏說，因為核酸需要藉由機器，而且採樣的要求、機器的擴增都有非常專業的一套體系，如果這個地方採樣不便或沒有合適的條件來做擴增，有沒有更簡單的方法？

他表示，就像在家用驗孕棒檢測是否懷孕一樣，抗原檢測能居家進行檢測，而且速度很快，在條件比較差的醫院也能檢測，費用也比較低。

為何這種檢測辦法那麼好，但以前大家都用核酸檢測呢？張文宏解釋說，任何事情都有它的兩面性，抗原檢測因為沒有擴增，敏感性要略微低一點，但一旦檢測出陽性，就會具有很強的價值。此次香港抗疫中就採取了抗原檢測，參與抗疫的機構也都認可這種檢測方式，通過抗原檢測能直接來申報是否感染新冠，進而採取一系列措施。

張文宏強調，未來，如果要面對更大規模的國際開放以後帶來的輸入性病例，始終要把這一病毒控制到非常低的傳播水準，也就是跟病毒比時間，病例發現得越早，傳播得越少，隔離的速度越快，那最終就可以用更快的速度實現社會面的「清零」。