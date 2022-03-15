吉林省昨日新增逾3000例本土病例。吉林省委書記景俊海及省長韓俊分別在昨晚的防疫會議指出，要做好全員核酸檢測、陽性患者全收治、密切接觸者全集中隔離，一周實現社會面清零，及利用大數據加強排查。

《吉林日報》上午發布，吉林省委書記景俊海昨晚連夜主持召開省疫情防控領導小組會議，強調要堅決打贏「長春保衞戰、吉林殲滅戰、各地阻擊戰」，包括要連夜制定清零行動方案，實施新一輪高質量全員核酸檢測，24小時完成疫調報告。

景海俊指出，要加快改建方艙醫院和定點醫院，依法徵用賓館酒店，增加隔離房間數量，盡快把所有密切接觸者集中隔離。吉林省委副書記、省長韓俊也在會議表示，要落實吉林市全員核酸篩查、陽性患者全收治、密切接觸者全部集中隔離的3大攻堅戰，一周實現社會面清零。

韓俊強調，要集中調配周邊地區核酸檢測力量，24小時內完成全員核酸檢測，不漏一人，全面徵用及改造各類可用於集中隔離的資源，確保所有密切接觸者集中隔離，並要單人單間隔離，利用大數據手段，加強流調排查。

至於今日的疫情，吉林省衞健委指出，截至今日上午9時，吉林省有1427人初篩呈陽性。