深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部3月20日發佈通告，指出深圳市基本實現社會面動態清零，從3月21日起有序恢復社會生產生活秩序，全市黨政機關、企事業單位、生產經營單位等恢復正常工作秩序和生產經營，公交、地鐵全面恢復運行，確保產業鏈供應鏈安全穩定，確保群眾正常生產生活平穩有序。

此外，深圳將確保產業鏈供應鏈安全穩定，全力推進「雙統籌」。在遵守防疫政策，嚴格落實疫情防控措施的前提下，保持正常的生產經營活動。針對產業鏈供應鏈企業，實行「一企一策」、「一廠一案」分類差異化防疫措施，確保產業鏈供應鏈安全穩定。

根據人民網引述該通告指出，從3月14日以來，深圳市已在全市範圍內完成三輪全員核酸檢測，基本實現社會面動態清零，全市疫情防控形勢依然嚴峻，但總體可控。

其中深圳全市封控區、管控區、防範區嚴格執行疫情防控相關措施。福田區尚未實現社會面動態清零的部分區域（濱河路以南、僑城東路以東、紅嶺南路以西）管控措施由福田區疫情防控指揮部根據疫情形勢另行公告。

另外也將繼續加強社區社區管控。全面加強社區社區、城中村圍合管理，嚴格落實測溫、亮碼、戴口罩等防控措施，落實「掃場所碼＋電子哨兵」等要求，進出須憑48小時核酸檢測陰性證明。

同時繼續加強公共場所管控。非生活必須密閉場所繼續暫停開放。學生兒童託管機構、線下教育培訓機構等繼續暫停服務，各類餐飲機構堂食按50％限流開放；農貿（集貿）市場、藥店、批發市場、商場超市等重點場所在嚴格落實測溫、掃碼、限流、保持1公尺間距等管控措施的前提下有序開放；進出各類公共場所、乘坐公共交通工具等須憑48小時核酸檢測陰性證明。

在聚集性活動方面也維持加強管控，原則上暫不舉辦大型活動、論壇等，嚴控群體性活動，減少人員聚集。