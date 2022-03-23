經濟部23日公布2月工業生產指數。因適逢農曆春節與228連假致工作天數減少，壓縮生產量能，2月工業生產指數為117.49、年增10.01％，製造業生產指數119.76，年增10.16％，為連續第25個月正成長，主因受惠終端需求續溫，供應鏈失衡狀況逐步緩解，加上半導體生產續呈活絡。

在資訊電子產業方面，電子零組件業年增17.14％，為推升製造業生產 成長之主要貢獻，主因高效能運算、物聯網、車用電子等新興科技應 用相關晶片需求強勁，以及半導體業者擴增產能挹注，加上大尺寸面 板受惠工控、商用、醫療等產業需求活絡而增產;電腦電子產品及光 學製品業年增9.55％，主因雲端資料服務需求暢旺，電腦儲存配備升級，加上供應鏈缺料問題緩解，帶動固態硬碟、伺服器、無線通訊設備生產上揚所致。

傳統產業中，因下游防疫產品需求走緩，以及業者停爐檢修，致化學 原材料業、基本金屬業分別年減3.29％及1.94％;汽車及其零件業亦年 減1.41％，主因上年同月因新車買氣熱絡，比較基數偏高，加以晶片短 缺及貨運塞港情況尚未解除所致，惟電動小型轎車因市場需求強勁而 增產，抵銷部分減幅;機械設備業則因半導體產業擴廠需求殷切，以 及5G 相關產業、自動化設備接單暢旺，年增11.44％。

展望未來，隨著疫苗施打覆蓋率提升，主要經濟體陸續解封，可望挹 注終端市場需求力道，另5G、高效能運算、物聯網、車用電子等新型 態科技應用與企業數位轉型持續拓展，以及國內半導體業者擴增產能， 推升我國製造業生產動能，惟變種病毒、供應鏈失衡及貨運塞港等不 確定因素仍在，加以近期俄烏軍事衝突加劇全球通膨壓力，恐制約全 球經濟成長力道，需持續密切觀察其對我國生產面的衝擊，並妥為因 應。