回落兩日之後，香港統計13日新增疫情確診數升至3萬2430例，其中包括1萬3335起核酸陽性個案及1萬9095起快測陽性呈報，同時過去24小時呈報死亡個案達264起。同時統計疫情發生2年多至今，累計確診個案達70萬6877起，並累計死亡人數達3993人，超越大陸官方統計武漢全市累計的3869起死亡個案。

根據香港01引述香港行政長官林鄭月娥在13日政府每日抗疫記者會表示，估計目前仍有超過30萬人在家居隔離或檢疫。但她也指出數字或會被高估，因在家居檢疫時間規定更新下，或已有部分人已完成檢疫。

香港衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮則說明，過去數天單日確診個案約在3萬水平，沒有進一步上升，但新冠病毒傳播和活躍仍非常之高，初步可以控制沒再出現爆炸性上升，但仍然脆弱，強調香港市民不要有錯覺疫情已受控。

香港食物及衛生局局長陳肇始也表示，除早前已在抗疫物資包加入中成藥，從14日起抗疫物資包會加入含有撲熱息痛成份的止痛退燒藥，確診家庭也將獲發血氧儀，而醫管局將啟動多6間指定診所，屆時會有23間指定診所提供服務。