大陸3月以來新增個案突破2萬宗，鄰近香港的深圳近日也宣布趨近於封城的嚴格防控，導致大陸網路輿論湧現對香港批評聲音，質疑港府「不禁不管控」，導致疫情傳入。根據《香港01》引述28歲的深圳寶安區居民斯琳認為，深圳本來就是一個開放的城市，對於仇港言論認為沒必要，「其實沒辦法知道疫情是從香港、台灣，或是其他地方傳來」。

斯琳更稱自己對隔離「已很有經驗」，封城對生活影響不大，一樣居家辦公叫外賣，在封城後除了去做核酸檢測，都沒有其他的外出。

實際上，深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部17日發布通告，指深圳已實現社會面動態清零的鹽田區、坪山區、光明區、大鵬新區、深汕特別合作區5個區，恢復正常工作秩序和生產經營，從18日起開始實施。

回顧3月12日大陸新增逾3000宗本土個案，深圳市新增66宗本地個案，包括60宗確診及6宗無症狀感染。13日深圳市疫情防控指揮部發通告，開展3輪全員核酸檢測，巴士地鐵停運、社區小區封閉式管理、非必要企業停止營業或在家工作等。深圳實施嚴格防疫政策，類同於「封城」。