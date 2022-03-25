下周國際新聞事件

03/28　周一 美國2月商品貿易收支

達拉斯Fed製造業指數（3月）

03/29　周二 日本2月就業報告

標普/Case-Shiller美國1月房價指數

美國勞工部職缺和勞動力流動調查（JOLTS）

達拉斯Fed服務業指數（3月）

業績報告：美光

03/30　周三 API原油庫存報告

日本2月零售銷售額

歐元區3月經濟/工業/服務業信心

歐元區3月消費者信心終值/消費者通膨預期

MBA美國抵押貸款申請指數

德國3月通膨率

ADP美國3月就業報告

美國Q4企業獲利

美國Q4 GDP成長率終值

美國Q4 PCE物價指數終值

EIA美國原油庫存報告

03/31　周四 南韓2月工業生產指數

南韓2月零售銷售額

日本2月工業生產指數

德國2月零售銷售額

英國Q4 GDP成長率終值

德國3月就業報告

歐元區2月失業率

美國2月個人所得/支出報告

美國2月PCE物價指數

美國請領失業給付報告

芝加哥3月PMI

04/01　周五 Markit澳洲3月製造業PMI終值

日銀Q1短觀報告

南韓3月進出口、貿易收支

Jibun銀行日本3月製造業PMI終值

Markit南韓3月製造業PMI

Markit歐元區3月製造業PMI終值

Markit/CIPS英國3月製造業PMI終值

歐元區3月CPI/通膨率初值

美國3月非農就業報告/失業率

Markit美國3月製造業PMI終值

ISM美國3月製造業PMI

美國2月營建支出

美國3月汽車總銷售

新浪微博 遭美列退市風險清單
俄烏鬥 歐元區3月PMI遭殃
#2月 #3月 #美國 #終值 #國3