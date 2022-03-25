下周國際新聞事件
03/28 周一 美國2月商品貿易收支
達拉斯Fed製造業指數（3月）
03/29 周二 日本2月就業報告
標普/Case-Shiller美國1月房價指數
美國勞工部職缺和勞動力流動調查（JOLTS）
達拉斯Fed服務業指數（3月）
業績報告：美光
03/30 周三 API原油庫存報告
日本2月零售銷售額
歐元區3月經濟/工業/服務業信心
歐元區3月消費者信心終值/消費者通膨預期
MBA美國抵押貸款申請指數
德國3月通膨率
ADP美國3月就業報告
美國Q4企業獲利
美國Q4 GDP成長率終值
美國Q4 PCE物價指數終值
EIA美國原油庫存報告
03/31 周四 南韓2月工業生產指數
南韓2月零售銷售額
日本2月工業生產指數
德國2月零售銷售額
英國Q4 GDP成長率終值
德國3月就業報告
歐元區2月失業率
美國2月個人所得/支出報告
美國2月PCE物價指數
美國請領失業給付報告
芝加哥3月PMI
04/01 周五 Markit澳洲3月製造業PMI終值
日銀Q1短觀報告
南韓3月進出口、貿易收支
Jibun銀行日本3月製造業PMI終值
Markit南韓3月製造業PMI
Markit歐元區3月製造業PMI終值
Markit/CIPS英國3月製造業PMI終值
歐元區3月CPI/通膨率初值
美國3月非農就業報告/失業率
Markit美國3月製造業PMI終值
ISM美國3月製造業PMI
美國2月營建支出
美國3月汽車總銷售
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。