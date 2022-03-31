拜全球需求回溫之賜，汽車產出增加下，日本工業生產在2月份時，出現過去3個月期間首次上漲情況。不過，由於增幅過小，也讓市場擔憂供應鏈供貨失調，以及原物料本大增，還是會給日本工業生產的前景蒙上一層陰霾。

根據日本31日官方數據，2月在汽車以及運輸設備增加，同時，化學產品減少，此消彼漲之下，當地工業生產月增0.1%。這0.1%的增幅不如市場預估0.5%，但對元月以及2021年12月分別下滑0.8%與1%來說，很可能是景氣翻轉向上的一個訊號。

不過，信金中央銀行研究中心(Shinkin Central Bank Research)認為，礙於俄烏衝擊，零組件短缺恐將惡化，日本景氣復甦節奏怕會被打亂。

另外，中國大陸目前嚴格的封城抗疫政策，日本汽車製造業者以及部分供應商會不會因此再度缺少生產所需之長短料，現在也要密切觀察。

此報告中，繼元月關鍵零組件短缺產出大減後，日本2月汽車和其它機動車輛月增10.9%。同時，預計3月以及4月可望分別成長3.6%以及9.6%。但是，專家學者指出，以上樂觀的預估並未計入316福島規模7.4強震，造成當地工廠生產一度中斷的因子。

調研單位凱投宏觀認為，日企在未來幾個月的生產計畫過於樂觀，接下來這1季還是有不少風險，例如，俄烏戰爭以及中國大陸封城抗疫等，都會衝擊到日本工業正常生產，就算下季沒反應，2022下半年可能就會有影響。