電子零組件廠信邦(3023)自結3月合併營收為24.53億元，較2月成長14.9%，創下單月歷史新高，隨著各產業需求的逐漸增溫，展望第2季營運將優於第1季。

儘管第1季為傳統淡季，受惠於各產品出貨暢旺，信邦3月合併營收為24.53億元，月增14.9%，年增14.75%，創下單月歷史新高，累計第1季合併營收為69.42億元，季增6.06%，較去年同期成長15.98%。

信邦表示，3月合併營收成長，係汽車、綠能、工業應用、通訊及電子週邊等產業之銷售分別較2月成長5.93%、16.74%、14.33%及28.96%；MAGIC 5大產業第1季營運表現相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長18.81%、汽車產業成長37.88%、綠能及節能產業成長6.10%、工業應用產業成長17.01%、通訊及電子週邊產業成長14.66%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收74.99%；連接器及零組件銷售佔25.01%；在產業別的銷售分佈，工業應用產業佔26.95%；綠能及節能產業佔25.05%；通訊及電子週邊產業佔合併營收25.00%；汽車產業佔13.59%；醫療及健康照護產業佔9.41%。

信邦表示，第1季為傳統的營運淡季，卻能繳出單季歷史新高的佳績，隨著各產業需求的逐漸增溫，預期第2季營運將優於第1季。