技嘉(2376)月線連4黑，今盤中股價觸及115.5元近半年新低，公司今舉行線上法說，董事長葉培城表示，俄烏戰爭除當事國本身，也影響週邊國家市場，技嘉3月業績略受影響，而第二季本來就是傳統淡季，加上挖礦動能降溫之下，第二季業績較淡，但整體上半年仍持平向上，H2會優於H1，全年營收雙位數成長可期。技嘉將伺服器業務分割獨立為技鋼，葉培城表示，主要是把商用以及消費產品線區隔開來，組織架構釐清以追求更高的成長，未來也不排除技鋼IPO。

技嘉3月營收為95.02億元，年減13.72%，累計營收為326億元，年增14%。下半年營收仍將優於上半年。下半年輝達(NVIDIA)、AMD、英特爾(Intel)新世代平台問世，加上預期俄烏戰事也將趨於和緩，營運將重回成長，追回第二季落後的進度。估今年雙位數的營收成長仍可期待。

法人關注挖礦趨勢是否會消失？葉培城認為，虛擬貨幣的應用越來越廣，挖礦趨勢不會不見，雖然以太坊2.0確實可能影響部分挖礦動能，但許多虛幣社群陸續推薦開挖其他幣種，也將衍生出新的挖礦需求。

有關近期市場頻傳顯卡終端售價跳水，葉培城解釋，挖礦降溫，顯卡終端價格確實受影響，不會再像之前瘋狂，但檢視供應端的狀況其實還好，電競市場仍然未被滿足，需求也還是很旺。

今年技嘉伺服器與筆電仍維持樂觀。伺服器今年ODM比重會從25%降至20%，雙位數成長可期；而筆電業務雖遇俄烏戰爭干擾，但第三季開始趕進度，今年出貨倍增計畫不變。