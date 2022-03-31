美國之音報導，美國貿易代表戴琪3月30日在國會作證時表示，中國沒有迫於壓力履行川普政府任內簽署的貿易協議中的承諾，而拜登政府必須更直接地對面對北京經濟行為所造成的有害後果。但她沒有提出任何懲罰中華人民共和國的新的貿易做法。她也呼籲美國在挑戰北京的行為的同時，也要通過國內投資支持美國的公司競爭。

據美國新聞網站「政治」（Politico）30日報道，戴琪在眾議院權限很大的籌款委員會作證說，美國政府在貿易方面與中國政府保持接觸所作出的「真誠努力」可能到了無以復加的程度。

報導說，戴琪的講話透露出拜登政府的這位首席貿易官員的態度出現了明顯的變化，但她沒有提出任何懲罰中華人民共和國的新的貿易做法。相反，她只是重申，現有的工具無法達此目的。

戴琪在事先準備好的講稿中說，美國的戰略必須擴大，不僅僅只是施加壓力，迫使中國改變，還要能夠強力捍衛美國的價值觀和經濟利益不受中國不公平經濟政策和行為的傷害。

戴琪曾承諾，拜登政府將迫使中國履行在兩年內購買2000億美元美國商品。她在去年10月與中國副總理劉鶴開始貿易談判。但數據顯示，中國到2021年年底遠沒有完成購買承諾。戴琪告訴籌款委員會說，她同劉鶴的會談表明，北京只遵守那些符合其自身利益的貿易承諾。

戴琪補充說，這是中國非常令人熟悉的一貫做法，不論是在世貿，還是在雙邊高層對話中。美國多次謀求中國作出承諾，但後來發現讓中國兌現承諾或真正作出改變依然難以實現。

戴琪表示，與中國進一步對話的大門依然敞開。她呼籲美國在挑戰北京的行為的同時，也要通過國內投資支持美國的公司競爭。她強調，「要確保我們的工業競爭力，我們就必須發展出新的國內工具，保護我們的經濟利益，作出戰略性的經濟投資。」

戴琪呼籲國會通過「跨黨派創新法案」的立法，批准用於半導體製造和研究的520億美元的撥款議案。美國國會參眾兩院正在籌備成立聯合小組，以解決參眾兩院兩個版本中的分歧。

美國2月8日公佈的貿易數據顯示，中國遠未兌現與美國達成的2020年貿易協議，未能在去年底前按照中方承諾的數量購買美國飛機、大豆、能源、服務和其他產品的數量。

在2020年1月與前總統川普政府簽署的貿易協議中，中國做出的承諾是，在其他貿易約定的基礎上，2021年底之前購買價值比2017年水平高出2000億美元的美國商品和服務。在當時這被認為是一個相當大的採購目標，足以創造中國進口美國產品的新記錄。

據《紐約時報》報導，彼得森國際經濟學研究所高級研究員查德·鮑恩說，為了實現這些目標，中國將需要在2020年和2021年分別購買至少2279億美元和2745億美元的美國出口產品，兩年內總共需要購買5024億美元，才能達到額外2000億美元的承諾。

鮑恩分析美中貿易數據發現，中國離目標差得很遠，僅購買了2888億美元的產品，即承諾的57％。鮑恩說，這個數字實際上還低於2017年的水平。因此，中國作出的增加進口美國產品2000億美元的承諾事實上變成了一個空洞的承諾。

拜登政府一直在與中國官員就貿易協議進行談判，並表示打算堅持要求中國履行承諾。但尚未明確會採取什麼行動作為回應。

美國對中國的商品出口在2021年增長了21.4％，升至1511億美元，確實比上一年有大幅上升，增長包括創紀錄的農產品出口量。但美國對中國進口的需求也激增，美國對中國的貿易逆差較上年擴大14.5％，達到3553億美元。

針對戴琪近日表示，美國將採取更激進的政策向中國施壓，改變中國「扭曲市場行為」的做法。中國外交部發言人汪文斌昨天在例行記者會上斥責美國，所謂「扭曲市場行為」的帽子扣不到中國頭上，反倒是美方確實需要翻開新的一頁，停止泛化國家安全概念，停止濫用自身技術優勢和全球的金融霸權無理打壓別國企業，停止單邊霸凌和長臂管轄行徑。「這樣的行為嚴重違背市場經濟原則和國際經貿規則，損害他國利益，破壞全球產業鏈、供應鏈安全穩定，損人也不利己。」