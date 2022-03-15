據北京市衛健委今天（15日）通報，昨天（3月14日0時至24時）北京新增6例本土確診病例，無新增疑似病例和無症狀感染者；新增9例境外輸入確診病例和6例無症狀感染者，無新增疑似病例。近日北京疫情防控形勢嚴峻複雜，多所在京大學高校宣佈暫緩返校，繼續實行線上教學。

近期北京市出現多起京外輸入病例引發的聚集性疫情，疫情防控壓力持續加大。官方要求，要繼續落實精準防控、嚴在其中、嚴防死守、動態清零的要求，壓緊壓實「四方責任」，從嚴從緊落實疫情防控各項措施，第一時間阻斷病毒傳播鏈條。

經疫調，確診病例學生存在兩個方面的可疑暴露史，提示家長盡量不帶孩子到人群密集的公共場所。學校等人群密集場所要做好日常消毒通風，加強人員健康管理。學校、托幼機構要加強晨午檢及健康監測，適時加大核酸檢測頻次與抽檢比例，做好組織安排，加強個人防護。

★多所在京高校宣佈暫緩返校

近日，北京疫情防控形勢嚴峻複雜，多所在京高校宣佈暫緩返校，繼續實行線上教學。為加強校園疫情防控管理，多所高校實行出入校「審批制」，並安排在校師生員工進行核酸檢測。

對外經濟貿易大學、北京郵電大學、中央戲劇學院、首都經濟貿易大學、北京聯合大學等高校發佈通知，調整春季學期學生返校安排，暫緩集中返校並繼續實行線上教學，具體恢復線下授課時間及返校安排將根據疫情形勢另行通知。同時，嚴格實行出入校「審批制」，留校學生無特殊情況不出入校園，校外人員堅持非必要不入校。

北京物資學院發佈通知，推遲京內學生返校時間，京外學生返校時間不變。按照錯時、錯峰返校原則，該校於3月19日和20日組織京外本科生及研究生返校，3月27日組織京內本科生和研究生返校。2月28日至3月25日全體學生在線上課，3月28日正式開始線下上課，因疫情未能返校的學生繼續在線上課。

清華大學加強校園疫情防控管理，實行學生進出校「審批制」，並定期對在校學生安排核酸檢測抽檢（將以短信形式通知到「學生健康及出行情況報告」系統中登記的手機號），收到通知72小時內未完成檢測者紫荊碼將被置紅，並在提交核酸檢測陰性結果後調整為綠碼。

北京大學對部分學生群體開展定期免費核酸檢測篩查。3月13日，該校發佈通知，對7日內返京的已返校學生、頻繁出入校畢業年級學生兩部分群體開展免費核酸篩查。核酸篩查人員範圍和頻率將根據疫情形勢和上級要求動態調整。符合核酸篩查條件的同學將由院系一對一通知。學生可掃描「北京大學學生核酸檢測預約二維碼」預約核酸檢測。

中國人民大學也於13日組織全體師生員工進行了核酸檢測。

近日，教育部結合春季學期開學後教育系統疫情防控重點，對教育系統疫情防控工作作出部署：要求各校嚴把疫情防控校門關，師生員工進校都要嚴格核驗身份、檢測體溫、查看健康碼和行程卡；加強健康監測，對校園重點場所工作人員加強健康管理，落實學生晨午檢制度，密切關注師生健康狀況，落實「四早」要求；加強師生員工及其共同居住人員健康監測，特別是有家庭成員從境外、中高風險地區返回的要第一時間報告；加強重點場所疫情防控；嚴格落實學校食堂、宿舍、教室、圖書館、體育館、實驗室、公共衛生間等校內重點場所疫情防控要求，做好環境消殺、通風換氣、衛生清潔等工作；堅持多病共防和人、物、環境同防，防控春季常見多發傳染性疾病，增加重點環境和高頻接觸物體表面消殺頻次。

交通運輸部表示，全國道路水路客運班線客票可免費退票。針對近期複雜嚴峻的疫情防控形勢，為切實減少不必要的人員流動，交通運輸部決定，自今天（3月15日）0時起，此前在道路和水路客運站、客運聯網售票平台等管道已購買客運班線客票的旅客，如自願改變行程需退票的，售票單位應當予以免費辦理，購買人身意外傷害保險的一同辦理。

各地根據疫情防控需要暫停本地道路、水路客運班線發班的，應當及時向社會公佈。自公佈之日起，此前旅客已購買客票的，售票單位也應當免費辦理退票，購買人身意外傷害保險的一同辦理。