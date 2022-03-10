簡嫚書出席羅慧夫顱顏基金會公益活動，與現場小朋友互動時散發濃濃母愛。（粘耿豪攝）

簡嫚書10日出席羅慧夫顱顏基金會公益活動，育有2個女兒的她與現場小朋友互動時散發濃濃母愛。簡嫚書109年與志同道合的朋友一起成立「樹沐家庭陪育協會」非營利組織，並擔任理事長，提供育兒知識、成為許多父母的支持力量。她自己也有感當了父母後生活步調被打亂，有時會懷疑「自己到底在做什麼？」但也打開更不一樣的視野，例如最近2歲半的二女兒雲二經常「夜驚」，經常半夜狂哭2小時，她苦笑說：「我又昇華了。」

簡嫚書說雲二是標準處女座，稍有一個點不順她的意，她就會強烈反彈，經常一哭就是2小時，且音量都一樣大，這時抱或不抱都沒用，大人只能陪在一旁等她發洩完情緒，尤其最近有類似成人夢遊的「夜驚」症狀，雖身體醒了但大腦還是在睡眠狀態，會睡到一半突然狂哭，她上網查才知道是夜驚症，也有帶小孩去收驚，但成效不彰，狀況持續了一周，哭到嗓子都啞了，她只能安慰自己：「這樣滿好的，哭就沒聲音了。」

被問是否想再生第三胎？她說：「先不要！滿累的！」但也不是被雲二嚇到，「因為有了小孩就會很想花時間陪伴、參與成長過程，但資源有限，還是一段時間就要上班工作。第三胎沒有排斥，但也沒積極想要，就是順順的，等過段時間在看有沒有」。

她說前幾天帶小孩去露營，當時聽到大S閃婚，覺得「哇！」像是偶像劇般很浪漫，但33歲的她坦言：「我其實不知道『酷龍』是誰，還問老公酷龍是誰啊！我只知道辛龍！很失禮，但我真的不知道。」問她老公可以接舊情人電話嗎？她為難初：「可以啦！可以聊聊天。」她不知道老公有沒有換過手機號碼，「我自己中間有換過，所以應該不會有什麼舊情人打來。現在都是打來問要不要借錢投資？或加入股票團體的。」