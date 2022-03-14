一名大陸男子遇到垃圾魚「石化」，他剝下其尾巴後，翻魚身朝口澆水，魚竟奇蹟似的動起來。（翻攝自爆廢公社）

「石化」魚澆水還能復活！有網友上傳一部大陸影片，影片中男子岸邊發現一條「石化」的魚，還將魚的尾巴剝下一小塊殘骸，接著他將魚翻身，朝魚嘴巴澆水，下一秒魚嘴巴竟動起來；影片一出網友表示「殭屍魚」、「好可怕」，然而也有網友懷疑影片真實度，也提到有YouTuber曾做過此種魚的活命實驗。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文並上傳一部32秒大陸影片，他在貼文寫下「真的有這種事情？」；從影片中可見有名大陸男子在岸邊發現一尾「石化」的魚，他表示此魚是外來物種，還動手將魚尾巴剝下一下塊，接著他便把魚翻身，然後朝魚嘴巴澆水，此魚嘴巴竟動起來。

影片一出，驚呆網友紛紛留言表示「好可怕」、「殭屍復活了」、「喪屍，被咬到就會傳染」、「外來種的厲害」、「殭屍魚」、「原來不是模型嗎」、「活化石」、「哇靠，離開水面可活12小時，太猛了吧」、「半屍魚」、「曬3天也可以嗎」、「為什麼不趕快放回水裡，好可憐的魚」、「這也太扯」。

不過也有網友懷疑影片的真實度，甚至還提到有YouTuber曾做這類魚實驗，拿到太陽下曝曬終究還是被曬死，但這位YouTuber有提到，若是放在土裡面具有保濕效果，可延長此種垃圾魚活命時間。