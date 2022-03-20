網友分享機車後座自摔片，錄到小小孩學大人說「靠北呀」，奶音萌翻網友。（截自臉書《●【爆料公社二社】●》）

有網友分享行車紀錄影片，只見一輛機車在鄉間道路快速駛過，後座的馬尾女孩疑似重心不穩，整個人倒栽蔥式地翻落馬路，直擊驚險瞬間轎車上的男子驚呼「靠北啊」，接著竟有一個小小孩用「臭拎呆」的奶音連說2次「靠北呀」，萌翻眾多網友，影片曝光3小時，就獲得超過6000讚。

一名網友在臉書私密社團《●【爆料公社二社】●》分享短短33秒的行車紀錄影像，只見轎車在一處鄉間道路行駛，慢慢靠近一處十字路口時，突然有一輛機車快速橫向通過，後座馬尾女孩一個重心不穩，整個人倒栽蔥向後翻落路面，轎車上一名男子驚呼「靠北啊」，豈料，接著又傳出一個超萌的小孩奶音跟著說「靠北呀」，還連說2次。

影片分享短短3小時，就獲得超過6000個讚，大部分網友都被小小孩奶音萌翻：「奶音靠北」、「小朋友也說靠北阿x2」、「有人注意到小朋友在學大人說話嗎？」、「重點是小朋友的靠北呀，笑死」、「好可愛的『靠北啊～』」、「靠杯阿，小小孩也跟著說靠杯啊」、「小奶娃配音好可愛」。

另有網友回應：「騎車要抱著好嗎」、「87分，不能再高了」、「摔得很藝術，幾霸昏」、「腰力很好」、「這沒練過 根本學不來」、「笑到流眼淚」、「背橋式後摔?」、「沒戴安全帽又頭部著地....真的靠盃啊」。