「大家追一個女生都多久？」一名男網友在臉書上發文，稱朋友介紹認識一位女生，但對方說自己慢熟，希望可以「再等4個月」，結果拖拉1年都沒進展，但他最近決定再次告白，請益網友是否有什麼注意事項。

一名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》匿名投稿，稱先前在朋友的介紹下認識一名女生，相處之後他心生好感，便開始追求對方；女方起初表明自己很慢熟，認識的前3個月因為女方不願意給電話，因此兩人從沒通過電話，只約見面2次。

原PO分享，第4個月時他就告白，無奈女方還沒做好準備，要他「再等4個月」，他4個月後再次嘗試又被婉拒，理由則是「還沒感覺，因為很慢熟」，女方強調自己也有花時間出來見面，絕對不是在耍他。而兩人相處至今快1年，他近期打算再次告白，好奇發問網友「該注意什麼？」

貼文發布在網路上後，網友都推測女方對原PO沒興趣，紛紛留言回應，「都一年了，還沒追到阿，換下一位了吧，她對你完全沒意思」、「你要追的應該不是林志玲吧，放過自己，下一個會更好～」、「下個比較快，工具人就是工具人，不會變陽具人」、「換個人吧～她沒想跟你在一起，只把你當備胎工具人而已」。