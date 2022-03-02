聶雲、劉子銓、蔡松廷、藍紫綾主演經典音樂劇《夢幻愛程》。（粘耿豪攝）

聶雲主演經典音樂劇《夢幻愛程》。（粘耿豪攝）

全球知名紐約外百老匯經典音樂劇《夢幻愛程》（The Fantasticks），今年秋季將於台北松山文創園區駐點演出，該劇未演先轟動，不僅有台裔百老匯明星楊呈偉領銜，更有聶雲、劉子銓、蔡松廷、藍紫綾等台灣藝人主演，聶雲2日表示，全英文演出，對於母語英文的他來說並不困難，不過要連續演出2個月檔期，光是體力就很吃重。自我要求高的他，已與老師一對一練唱，他也現場秀一段歌藝，贏得滿堂采。

聶雲透露，這次與長居美國的百老匯演員好友楊呈偉合作，多年前在他主持的節目上認識後就一直保持聯絡，也經常切磋；至於劉子銓，「我真的是看著他長大的！以前還與他父親劉亮佐一起創作過脫口秀，想不到子銓已經成為一位優秀的演員了！」聶雲將在劇中飾演貫串全劇的神秘說書人El Gallo，帶領著男女主角與觀眾體會一段關於愛的追尋旅程。

聶雲說他從小愛唱歌，也以為會成為歌手，卻主持20多年的節目，直到演出音樂劇《飲食男女》後，把過去靈魂缺少的東西都找回來，3年來已吸引超過5萬人觀看，相較於《飲食男女》談的是悲歡離合、重口味的華人文化，每次演完都讓他好像又走過一遍人生高空與低谷，《夢幻愛程》則非常浪漫、充滿正面情感，是每個人都曾有的甜甜、溫暖的感覺，會看到曾經的自己，並勾起純純的愛的回憶。被問年少輕狂曾做過最浪漫的事？他笑說10多歲時曾花了3個月打工的錢，買了1000朵玫瑰和氣球，想為喜歡的女生製造車門一打開就幸福滿出來的驚喜，「結果沒有成功！每個人都有天真、浪漫，還有愚蠢的一面！」

至於後來為老婆做過最浪漫的事，他說剛結婚不久時，老婆喜歡一支名表，但當時的自己其實經濟能力不允許，因為大概是他3年的薪水，後來還是在老婆生日時偷偷買了回來，被問到底有多貴？他說「大概200萬出頭」，引來一陣驚呼，但他也笑說現在非常務實，「要看時間？看手機就好啦！」

19歲的劉子銓則自曝對感情很堅持，曾喜歡一個女生從小一到國一共7年，後來對方感受到他堅持的心意，就主動問他「要不要跟我在一起」，沒想到真的交往1年就結束，「因為國中時女生轉學，就沒了！」他說爸爸劉亮佐也很專情，常告訴他「堅持總會成功」，這讓看著他長大的聶雲說：「你才19歲，花快一半人生時間談一個戀愛？」劉子銓笑回：「那次之後就變比較聰明，真的不用堅持那麼久！現在念大學忙也有工作，所以沒有餘力再做這件事，目前也沒有女朋友」。

聶雲則建議他：「年輕人要把握機會、多認識、多交朋友！」並說自己便常鼓勵18歲的兒子要有健康的異性交往經驗，從交朋友中去發掘自己喜歡的類型。聽得劉子銓驚呼：「 跟我爸講的一樣！」