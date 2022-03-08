【愛傳媒簡秀枝專欄】生命是微妙的東西，回首，百感交集。

新象公司創辦人許博允（1944-）「創作生涯60週年」樂展，在台北國家音樂廳演出，搶得首日去欣賞，老作品新詮釋，令人感動不已，然而，卻有說不出的苦澀與滄桑感。也許因為，夕陽無限好 ，只是近黃昏！

人前幕後，台上台下，今年78歲的許博允，親切招呼每個他認識的人，又是握手，又是擁抱。銀白色的髮絲、鬢角與鬍鬚，顏面略顯浮腫，手杖下的移步，明顯緩慢，溫潤典雅的衣著，看起來更加地慈眉善目。

3月3日晚上，聽完大廳導聆，一起身發現樊曼儂就在身旁，我打趣地說，「許大師這麼多才多藝，為您創作新曲，下輩子一定要再嫁他！」

她「啊……」了一聲，我們相對一笑。

許博允從1962年發表作品，迄今創作無數，一生得以從事藝術工作，他說是件幸福的事，而最愛的還是作曲，因為作曲帶給他人生樂趣，遠遠超過其他工作與角色。

他解釋，自己的身分，不只是作曲家，更是媒介者，台上的演奏家、台下的觀眾，彼此對話，作品才算真正完成。若問「許博允的音樂」是什麼，他認為，用耳聆聽，用心享受，就能心領神會他的音樂靈魂所在。

與他結識超過半世紀的吳靜吉，以「玩美」到「晚美」來形容他的作曲之路，其中，吳靜吉點出許博允生命中的兩個遺憾，一是他在近年，強烈意識到自己，花在作曲時間太少，有些後悔。雖然吳靜吉為他辯護說，創意作品，在質不在量，該次樂展，正彌補了他少寫的遺憾。

但不可否認，許博允身邊的友人都理解，他浪費了不少時間在其他的行政、交際，甚至不該介入視覺藝術的拍賣事業上，專業作曲家介入陌生的拍賣事業，必然事倍功半，招惹是非，是他音樂人生的一大瑕疵。

另一是，他從未給長笛演奏家樊曼儂作曲，在花邊新聞出現後，不自主地讓人回頭檢視他的婚姻生活。許博允與樊曼儂結褵超過半世紀，他為音樂家作曲無數，為什麼獨缺長笛演奏家的樊曼儂呢？！

許博允解釋，其實一直想為妻子寫首長笛曲子，但因為求好心切，寫寫停停，早年寫一半的稿子，都不知去向。這回他放鬆了心情，放棄表現艱難技巧，完成《長笛隨想曲》，作為禮獻。長笛是主角，兩支大提琴相伴，鋼琴作為背景，曲子完成後，他與樊曼儂都滿意。

只可惜可能因為時間倉促，台北場觀眾無緣聆賞到許博允為愛妻而創作的長笛新作，那是許氏版《愛的禮讚》，遲到的情愫表達，彌足珍貴，為他的音樂人生，再添佳話。

後續在台中歌劇院與高雄衞武營的演出埸次，應該可以欣賞得到該曲意涵無限，刻骨銘心的《長笛隨想曲》。

1940年代在日本出生許博允，是淡水大地主許丙後代。約在一百年前，20歲的許丙，踏入台灣五大家族之一的板橋林家，擔任管家，他聰明靈活，很快成為林家當時的掌門人林熊徵，最倚重的左右手。而林熊徵是華南金控前董事長林明成的父親，這回林明成也贊助樂展的舉行。

許丙發跡後，在淡水一帶，擁有大片土地，所以許博允的身分，除了是作曲家外，他還是淡水高爾夫球場的「設計者」，含著金湯匙出生的好命，與他天賦異稟的多元能力，都令人羨慕。

許丙的後代，除了活躍於台灣表演藝術界的許博允、許維城父子外，力晶半導體集團黃崇仁董事長，和許博允是表兄弟關係。

許博允的父親許伯埏與黃崇仁母親許碧瑜是兄妹，所以力晶一直是新象藝術的忠實贊助者，一來黃崇仁喜歡音樂，又是重要藝術收藏家，再者，血濃於水的表親情誼，讓他們經常合作在一起。

台灣走過政權更迭，大地主也面對許多現實考驗。許博允家族面臨人頭侵佔土地的殘酷，有苦難言，讓許博允在財富的守護上，不斷失分。

雖然具備作曲長才，許博允熱情滿溢，志向遠大，作曲之外，成立新象藝術公司，發展各種音樂的國際組織，浪漫性格，加上追求完美的作風，快速揮霍，加上跨域到他完全陌生的藝術拍賣事業，財富快速的溶蝕，信用形象也受到波及，許多新象活動，幾乎靠企業贊助挹注，而演出品質，也因戰線太大，疏於照顧，出現高高低低，票房也零零落落，這兩年疫情干擾，更是雪加霜。

這兩天樂展，彷彿成了許博允人生的回眸，是懷舊，更是救贖。掌聲中夾雜著依稀淚痕，榮光中也難掩莫落。綜觀許博允一甲子打拚，創下了許多紀錄，包括：

1、創辦台灣第一個兼具文化藝術創作、推廣及經紀的私人機構「新象」相關組織，從1978年新象活動推展中心、1980年新象國際藝術節、1990年新象文教基金會，開創台灣表演藝術環境與生態，在文化藝術行政與經紀專業，建立典範，成為本土與世界文化藝術交流接軌的重要媒介。

2、創辦台灣最早的表演藝術週刊，內容包括音樂、舞蹈、戲劇、戲曲、電影、視覺藝術、建築、文化環境與生態等領域的出版發行，共111期。

3、舉辦「大型國際藝術節」及「主題藝術節」，包括迄今已45年的新象國際藝術節、10屆的環境藝穗節、5屆的亞洲音樂新環境等87屆次。

4、規劃創設台灣首座大型藝文創作、發表、交流、學習及休閒場域。

5、組織重要文化組織，亞洲文化推廣聯盟、亞洲戲劇協會與亞洲戲劇節、環太平洋文化協進會、中華民國文化推廣協會、表演藝術聯盟、文化環保促進會。

據統計，新象成立至今，已舉辦超過一萬場次活動、參與人數超過一千萬人次、國際上已達成與101國來往，是台灣藝文界的重要基石。

許博允自述，他非音樂科班出身，不到20歲就開始創作，除了純粹音樂作品，也為《遊園驚夢》、《代面》、《樓蘭女》等戱劇作曲，不論是命題式作文或純創作，讓他發現音樂的深邃無垠，窮一生都探索不盡。

他舉出關注的3大面相，包括：

1、時間與空間，即天、地、人。

2、比例原則，必須考慮樂器聲響的配置，力求音樂平衡性。

3、材質，中國講金石絲竹匏革土木，西洋則有弦樂器、管樂器，東西方概念不同，材質牽涉音色，影響到音樂表現。

許博允也提及，十來歲時，聽到日本NHK到蒙古采風錄音《成吉思汗頌》，蒼穹聲韻，令人著迷，開啟他對民族音樂的探索。後來，他隨許常惠學習作曲，到蒙古等邊疆采風，也因為策劃藝術活動，在世界各地旅行，神秘原始力量召喚著他，成為重要養分。《寒食》、《境》正是不同民族音樂元素的截取與應用。

至於許博允的音樂信仰，他說，年少時鑽研老莊思想，數十年來不斷透過音樂構築宇宙觀、宗教觀。不過，許博允說，他的作品觸及的宗教，非狹義的宗教信仰，而是精神心靈層次的追求，是「一與零」的關係，最終回歸到「元」，一個宇宙。

冥想，是許博允口中重要的修行。作曲是他的冥想，正如他喜歡泡溫泉，也是一種冥想，身體暖和了，心也靜下來，思緒變得清晰，感受更敏銳，大自然風吹草動的細微變化，生動有趣。許博允說明他在創作《境》、《生、死》等大曲子時，冥想成為重要功課。

這個樂展，挑選了1970年代的《寒食》、《琵琶隨筆》、《境》、《心，小提琴與鋼琴二重奏》、《點.線.面.體》等樂曲。在時間跨度上，超過半世紀，許博允自我定位是貼近史特拉汶斯基（Igor Stravinsky, 1882-1971）新古典主義，不以技巧為唯一追求，看似保守、復古，卻耐人尋味。

但實際聆賞之後，台下聽眾感受到曲風的前衞性，甚至讓人聯想到早年荀白克（Arnold Schönberg，1874-1951）、魏本（Anton Webern，1883-1945）、貝爾格（Alban Maria Johannes Berg，1885-1935）的無調性音樂。

上半場第一首是《琵琶隨筆》是為琵琶大家王正平所創作。該曲不只展現琵琶演奏技巧的更運用現代音樂新語法，全曲「無小節」，每個音形、音句、音段、都是靠演奏家自己琢磨。該曲成為許博允作品中，演出頻率最高，跨藝術媒材形式的結合詮釋機會頗多。

暗黑聚光燈下，新生代琵琶音樂家黃立騰擔綱演出，他是台灣第一位赴大陸學院體系教授國樂的學人，炫技功力一流，古典的樂聲，現代的作曲，禪宗的境界，讓人驚愕感嘆，琶音裊繞中，鄉愁四起，舊酒裝新瓶的韻味，足堪玩味。

《寒食》是許博允紀念兩位老友張淸郎、詩人羅硯的作品。羅硯以「寒食節」主人翁介之推的故事填詞，配上男中音張淸郎渾厚聲音，以三個半的八度音階，兼容了西洋美聲、蒙古吟唱、京劇聲腔、日本能劇等東方發聲方法，戲劇張力十足，也凸顯了作曲家早熟中的孤獨、純粹、隱忍、幽微與高貴的內心世界。

實力派表演藝術家吳興國，編創了全新的《寒食》，以張清郎的遺音，吳興國的獨舞，拖長的衣擺，煞是壯觀，一舉手一投足，全身是戲，氣勢萬千，感人肺腑。

許博允透露，他一直希望創作一首鋼琴協奏曲獻給老友「鋼琴女王」阿格麗希（Argerich，1941-），但曲子太龐大，至少需要一年時間，他衷心期盼在有生之年完成，作曲生涯才算完整。78歲的許博允，與81歲阿格麗希的「望年之約」，相必會是許博允最後的扛鼎之作，大家期待不已，更樂見「鋼琴女王」阿格麗希來台首演，一圓殘夢！

這回鋼琴家葉綠娜與久違的前北市交團長黃維明，擔任小提琴演奏，加上吳采璘與絲釋民舞蹈配合，吳采璘是吳興國女兒，頗有後浪推前浪架勢，絲釋民是原住民子弟，天生麗質，愛情是一種什麼樣的存在，在鋼琴、小提琴二重奏中，愛與慾，柔與烈、心影有呢喃，更有撕裂。

許博允與朱宗慶是台灣表演藝術圈的大檯柱，兩人愛藝成痴，卻殊途同歸。號稱最多博士打擊樂手的「朱宗慶打擊樂團」與亞太弦樂四重奏，共同撐起下半場的演出盛況，尤其讓人眼睛為之著迷的西塔琴、呼麥（Khoomei)、馬頭琴，許維城扮演人聲歌者，與長調、泛音詠唱，東與西、古與今，盡在共鳴協和之中，多元文化的傳承，令人喝采叫好。

許博允在演出結束，登上舞台上逐一答謝演出者，也為台灣藝術家的優質表現，讚不絕口，他說是我們迎向國際的第一流隊伍，非常值得期待。

3月3日與4日，藝術文化界，甚至政治企業界，許博允的舊雨新知都來了，大家和許博允一起回望他的音樂人生，漫漫一甲子的歲月痕跡，承載著滿滿的回憶，果真是另一種鄉愁。

台北國家音樂廳兩場演出之後，將移師到台中歌劇院及高雄衞武營，為許博允一甲子的創作生涯，繼續敲鑼打鼓，分享同好。

曲終人將散，夕陽無限好，只是近黃昏，許博允的音樂作曲的夢與願，魂與魄，為這個蕞薾島國遍灑藝術種苗，也叩接國際，少有人出其右。

許博允浪漫熱情，為信念跌宕起伏，瀟灑揮霍，留下藝術文化推手的價值典範，而當年那個傾家蕩產，堅持舉辦國際藝術節的不羈狂徒，一肩扛下了所有的譏笑謾罵和批評，一路走到今天。

站在許博允身後，看著他的背影，大家心中都明白，若不是當年的他，就沒有今天台灣的遍地開花與藝術輝煌。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。