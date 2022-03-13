「銀髮i動贏健康大會師」13日在台東國際地標大草原上登場，爺奶們在艷陽下活動筋骨。（莊哲權攝）

「銀髮i動贏健康大會師」13日在台東國際地標大草原上登場，爺奶們在艷陽下活動筋骨。（莊哲權攝）

「銀髮i動贏健康大會師」13日在台東國際地標大草原上登場，立委劉櫂豪與現場的銀髮族一起做運動。 （莊哲權攝）

中華民國復能協會今天在台東國際地標辦理「銀髮i動贏健康大會師」，700多位平均年齡70歲的千歲團在艷陽下隨著音樂「動手動腳」，主辦單位表示，有良好的預防，才能健康、快樂地慢慢變老，希望藉此落實銀髮族自我健康照護。

疫情期間，老人家很久沒出門活動筋骨，目前國內疫情逐漸趨緩，這場號稱要寫下國內銀髮族參與人數最多紀錄的「銀髮i動贏健康大會師」，共有高達700餘位的阿公阿嬤報名參加，在3位體適能教練帶動下，隨著輕快的音樂做起健身運動，盡管天氣相當炎熱，但絲毫沒有畏退，反而激發了他們年輕的熱血，讓現場氣氛嗨到最高點。

這項以台東市區銀髮族為主的活動，同時也是都會城市和地方鄉村的民間社團首次大結合，由來自高雄市的「中華民國復能協會」策劃發起，邀請縣內「台東縣長青老人會」和「台東有機發展協會」共同舉辦，希望能夠為銀髮族的長者們帶來健康，帶來歡樂。

辦單位除了請來專業的醫護人員貼心的為這些阿公阿嬤測量血壓之外，同時更為阿公阿嬤們量身打造各種智慧型、趣味型的遊戲，包括有：營養評估，手作-球愛兔、卜派尬酒瓶、手作-幸運繩編織、七巧板挑戰、投包大挑戰、手作纏繞劃扇子、以及體適能藥物營養等，場內到處是爺奶們的驚聲尖笑。

主辦單位同時也安排了來自高雄的樂團現場演奏，讓阿公阿嬤們免費欣賞了1場高級的音樂響宴，而會中穿插了摸彩活動，讓這700餘位阿公阿嬤度過1個難忘的星期假日。