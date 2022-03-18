美聲天后周蕙將在6月18日帶著精采節目唱回家鄉，在高雄流行音樂中心舉辦「漫步月光下」演唱會，近日她在《那些年。那些歌》宣傳，大唱經典蕙式情歌，甜美嗓音讓主持人陳國華誇讚已達「顱內高潮」，逗得她相當害羞。

周蕙在節目上表示歌廳秀是她唱歌的養分來源，而自己的音樂啟蒙導師正是「秀場天王」豬哥亮，她透露年幼時因為媽媽做生意忙碌，就把她託給高雄藍寶石歌廳的售票阿姨照顧，為了不讓她哭鬧，售票阿姨都會「放行」，讓她進去聽歌，也因此看了很多豬哥亮的「限制級橋段」。周蕙笑說小時候根本聽不懂黃腔，但深受女星華麗歌舞吸引，尤其一代女皇潘迎紫，還當起小迷妹，追著她要簽名。

因為從小泡在歌廳秀耳濡目染，讓周蕙相當鍾情30到50年代的老歌，也發過老歌翻唱專輯，卻被罵翻：「我發這張專輯時才28歲，大家覺得我太年輕，把老歌唱得四不像。」但她認為處在不同年齡，對經典會有不同的詮釋角度，收到批評不會過度氣餒，反而希望可以繼續用老歌服務長輩，更期許在演唱會能看到長者歌迷。

周蕙分享出道23年來發過最傷心的一張專輯是《自己的房間》，當時她遭逢與男友分手、爸爸過世的雙重打擊，讓她萬念俱灰的一度想放棄發片，而爸爸冥冥中像知道愛女的低潮，來夢中鼓勵她：「我親愛的女兒啊，勇敢的往前走吧，妳還在等什麼！」周蕙因此振作，而在爸爸離世後，她更加珍惜和媽媽相處的時光。《那些年。那些歌》每周六、日晚間8點至9點30，於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出。