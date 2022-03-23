華南銀行23日與知名大提琴家張正傑老師在台大分行合作舉辦「音樂頑童 大提琴家張正傑 午間音樂會」，邀請台大師生及分行貴賓客戶共賞，透過悠揚的樂聲，一掃近年來疫情帶來的陰霾，陪伴大家度過美好的春日午後時光。

張正傑老師對於推廣古典音樂一向不遺餘力，華南銀行長期支持張正傑老師這樣的理念，希望將古典音樂融入民眾生活。

華南銀行董事長張雲鵬致詞時引用希臘哲學家柏拉圖的名言「音樂之於心靈，猶如空氣之於身體」，強調音樂不僅能陶冶性情，培養德性與美感，也能引導我們走向精神生活的大道，對於心靈療癒有相當的助益。華南銀行希望藉由這場音樂會作為開端，將優質音樂推廣到校園甚至社會每個角落，陪伴民眾在走過疫情，獲得舒緩放鬆的機會，透過悠揚的旋律將音樂，擁抱生活的美好。

音樂會中張正傑老師不但演奏多首經典名曲，還特別邀請來神秘嘉賓京劇大腕朱陸豪老師到場合奏霸王別姬及空城計，短短的一小時內驚喜連連讚聲不斷，參加的貴賓離場時更紛紛表示意猶未盡。

華南銀行深耕臺灣逾百年，秉持永續經營的理念，善盡企業社會責任，希望在創造企業價值與利潤的同時，能扮演好企業公民的角色與責任，與這塊土地上的人民共同成長茁壯，守護寶島臺灣的每一份希望與美好。