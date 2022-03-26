2022「Earth Hour關燈一小時」活動，邀請社會各界於3月26日晚間8點30分至9點30分關燈1小時，華南銀行為擴大響應，於3月25日起至27日連續3日晚上，串聯總行及國內186家分行，一起關上非必要及無涉安全性的直式、橫式廣告招牌燈，用實際行動關心地球，更要為這片土地節省更多寶貴的能源。「Earth Hour關燈一小時」係由世界自然基金會(WWF)自2007年起於澳洲雪梨發起，旨在藉由「關燈」行動呼籲大眾正視氣候變遷議題。今年全球共有188個國家、近8千個城市響應，係全球最大環境群眾運動，上億民眾共同在當天用自己的力量保護地球，透過關燈一個小時的簡單行動，將燈火通明的夜晚暫時回歸到靜謐，讓地球有一絲喘息的空間。活動相對於立即的成效，更傾向倡導節能減碳的理念，讓節約能源與環保意識落實在日常生活當中，藉由拔掉不需要使用的插頭、關閉不必要的電燈等動作，反思生活方式，讓更多人願意一起愛護地球。華南銀行長期關注氣候變遷與環境永續議題，早在去年6月起即自主性推動總行大樓及全國186家分行招牌關燈時間從原晚間10點30分提早至9點30分，每天提早一小時每年可減少近346噸碳排放量，相當於0.8952座大安森林公園每年碳吸附量。本次為響應「Earth Hour關燈一小時」活動，更擴大自3月25日起至27日連續3日，關閉非必要及無涉安全性的直式、橫式廣告招牌燈，可再減碳17.082噸，相當約0.0432座大安森林公園每年碳吸附量。華南銀行副董事長林知延於日前親自拍攝宣傳影片，並於華南銀行嘩仔一路發FaceBook及Instagram等社群媒體發佈，期望以實際行動讓發燒的地球降溫。華南銀行始終秉持著「永續經營」的理念，長期關注氣候變遷及環境保護議題，近年來導入國際標準ISO14064-1溫室氣體盤查認證、ISO14001環境管理系統認證、ISO50001能源管理系統認證，陸續於行舍與自有空地設置太陽能板，並逐步改建自有行舍成為綠建築，期望達成更高的節能減碳目標，將ESG環境永續的理念深植至企業精神。