在花蓮慈濟附小擔任手工藝老師的劉昭君（左二），日前與近50名慈濟志工，一同製作1千隻烏克蘭娃娃進行義賣，並將所得全數捐出，盼能幫助因戰爭被迫流離失所的烏克蘭難民。（羅亦晽攝）

慈濟今舉辦「Young善公益蔬食市集」，共60多個攤位擺攤，包含素食餐點，還有宜花多家名產、日常有品、花卉盆栽等，多樣豐富的市集，一早就吸引不少民眾前往，現場相當熱鬧。（羅亦晽攝）

慈濟今舉辦「Young善公益蔬食市集」，縣長徐榛蔚（右三）、立委傅崐萁（右二）等人也特地前往參加，現場相當熱鬧。（羅亦晽攝）

俄烏戰爭迄今已邁入1個多月，不少烏克蘭人被迫攜家帶眷往境外避難而淪為難民，且隨戰爭時間拉長，需要救助的人數也日漸增加，鑑此，花蓮有名手工藝老師製作烏克蘭娃娃進行義賣，並將所得全數捐出，盼能幫助因戰爭被迫流離失所的烏克蘭難民。

在慈濟附小擔任手工藝老師，同時也是慈濟志工的劉昭君坦言，俄烏戰爭開打迄今，不少烏克蘭人流離失所，令證嚴法師備感憂心，每天都在談論一事，慈濟基金會雖然已啟動相關援助，但實際要救助的難民數量，卻隨戰爭時間拉長而逐漸增加，因此需要更多金錢與援助。

鑑此，劉昭君與其他志工結合烏克蘭國旗顏色，利用襪子DIY製作「烏克蘭娃娃」進行義賣，雪人娃娃搭配粉色鼻子與紅通通的臉頰，造型相當可愛。劉說明製作發想，俄烏戰爭在冬季開打，北緯國家天氣寒冷，時常下雪，經團隊討論，利用雪人的紅色鼻子與粉色臉頰，讓民眾感受烏克蘭人正在受難。因此，近50名志工利用2周時間，完成1000隻烏克蘭娃娃，除在網路分享，也搭配市集義賣。

製作烏克蘭娃娃過程中，令劉昭君備感溫馨的事情，莫過於在菜市場販售襪子的攤販捐贈攤位上所有正在販售的襪子，她說，襪子老闆在得知志工欲透過義賣活動協助烏克蘭難民後，二話不說，直接免費提供志工製作娃娃，同時也捐出自己創作的木工藝術品「點亮心燈」，盼藉此點燃眾人心中的善念，投入義賣活動，援助苦難。

劉昭君今上午也搭配慈濟於花蓮靜思堂舉辦的「Young善公益蔬食市集」，擺攤販售烏克蘭娃娃，不少逛市集的民眾因見大量的雪人娃娃，紛紛前往一探究竟，攤位人潮絡繹不絕。

劉說，經在網路分享烏克蘭娃娃義賣活動，已有不少人響應，特別的是，有名需借助輪椅行動的民眾，先前已購買一隻娃娃，不過為了能幫助更多烏克蘭難民，今天特地遠從豐濱前往市集購買，用行動支持義賣活動，令她十分感動。

此外，「Young善公益蔬食市集」共有60多個攤位，包含素食餐點，還有宜花多家名產、日常有品、花卉盆栽等，多樣豐富的市集，一早就吸引不少民眾前往，縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、花蓮市長魏嘉賢等人也參加，現場相當熱鬧。