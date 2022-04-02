烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天拒絕說明他是否下令空襲俄羅斯領土。此外，有數以千計人歷經波折，終於逃離被圍困多時的南部港市馬立波（Mariupol）。

烏克蘭與俄羅斯官員以視訊方式重啟和平談判，但俄國克里姆林宮警告說，以直升機空襲俄國城市貝爾哥羅德（Belgorod）的燃料儲存設施將有礙談判。

烏克蘭方面不願說明是否發動這次空襲，澤倫斯基接受美國福斯新聞（Fox News）訪問時表示：「抱歉，我不討論我以統帥身分所下的任何命令。」

隨著戰火可能擴大到烏克蘭國境之外，馬立波的局勢似乎毫無進展。這座城市已被炸得殘破不堪，是烏國目前人道危機最迫切的地方之一。

但在現場的法新社記者說，有一些從馬立波逃到俄軍占領的伯德揚斯克（Berdyansk）的群眾，今晚搭乘數十輛巴士前往位於伯德揚斯克西北方約200公里處的札波羅熱（Zaporizhzhia）。

奧嘉（Olga）在札波羅熱的安置中心等待親人，她說：「我只是哭，我剛見了我孫女。她媽媽一家還在馬立波，不知道是否還活著。」

澤倫斯基說，這波行動撤離了3071人。這些人得以逃離俄軍對馬立波連續數週的狂轟濫炸，是罕見的一次成功撤離行動。

當地政府表示，至少有5000名居民喪命，估計16萬人仍面臨糧食飲水短缺及沒電可用的處境。

澤倫斯基今天在基輔接待了歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola），讚揚她造訪戰區的「英勇行為」。梅特索拉在推特上發布一張她與澤倫斯基握手的照片，並寫下「勇氣、力量、決心」。

西方國家遲遲未向烏克蘭提供更強大的軍事支援，因為美國和其他國家擔心與擁有核武的俄羅斯發生更激烈的衝突，而烏國政府對此漸失耐心。

澤倫斯基在福斯新聞訪問中喊話：「給我們飛彈和飛機就好。不能給我們F-18、F-19或其他東西？那就給我們舊蘇聯飛機。就這樣…給我一些能保衛國家的東西。」

此外，聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）今天表示，已證實至少53處烏克蘭歷史遺跡、宗教建物和博物館在戰事中受損。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110402