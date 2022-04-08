白宮反制俄羅斯總統蒲亭揮軍入侵烏克蘭而逐步擴大施壓之際，美國國會今天表決通過中止與莫斯科正常貿易關係，並投票通過將拜登總統禁止進口俄羅斯原油的行政命令納入法律。

法新社報導，這項立法也針對俄羅斯盟邦白俄羅斯，授權美國總統拜登對這兩國產品大幅加徵關稅。

拜登上月演說宣布此一舉措，稱俄羅斯須對烏克蘭的血腥殺戮「付出代價」，俄羅斯則否認犯下暴行。

美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）指出：「蒲亭（Vladimir Putin）絕對須對他在烏克蘭犯下可惡、卑劣的戰爭罪負責；我們眼見從烏克蘭傳出的影像…邪惡透了。」

「這讓我們想起人類史上最糟糕的時刻，這是由邪惡的人蒲亭一手造成；數百平民遭冷血殺害。」

世界貿易組織（WTO）的主要原則，所謂的最惠國待遇、在美國被稱為永久正常貿易關係（PNTR），要求各國保證平等的關稅和監管待遇。

美國聯邦參議院今天全票通過的最新貿易制裁措施，使得目的在切斷莫斯科與世界其他地區經濟和金融聯繫的數輪措施，達到高峰。眾議院先前通過這項貿易制裁，民主黨議員全數支持，僅少數共和黨議員投票反對。

這些制裁措施包含俄油進口禁令，此措施拜登已發布行政命令執行外，還包括查封與蒲亭有關的億萬富豪資產及凍結羅斯現金儲備。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）盛讚這次最新行動，是美國對烏克蘭支持及對俄羅斯究責承諾「堅定不移」的象徵。

她聲明表示：「蒲亭侵略和野蠻的戰爭罪行已震驚全世界，須以強烈方式回應。」

加總各項措施，已迫使莫斯科處於債務違約的邊緣。

這項立法還包括重新授權馬尼次基法（Magnitsky Act），藉由禁發簽證和凍結資產等處罰手段對違反人權和貪腐進行制裁。

美國昨天展開行動阻擋外國對俄羅斯和國營企業投資，並進一步制裁俄羅斯銀行和高階官員。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）告訴國家廣播公司新聞網（NBC News），全球懲處已讓俄羅斯經濟陷入「嚴重衰退」。

他說：「我們將見到俄羅斯經濟可能萎縮15%左右。」（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1110408