俄軍在烏國布查鎮（Bucha）「屠殺」平民的影像流出，國際社會同表憤慨，馬克宏與蒲亭交涉的角色與成果因此遭各界議論。馬克宏向法媒表示，這工作吃力不討好，但為和平做準備是他的責任。

法國總統大選首輪投票10日登場，馬克宏總統昨天把握選舉倒數，接受巴黎人報（Le Parisien）專訪，並接受6位選民面對面現場提問。

選民提問議題包括購買力、顧問公司麥肯錫（McKinsey）事件、代理懷孕、增值稅，當然也有俄烏戰爭。

自俄羅斯向烏克蘭開戰以來，馬克宏（Emmanuel Macron）作為斡旋者，與俄國總統蒲亭（Vladimir Poutine）舉行逾10次電話交涉，每次通話至少1小時。

一位選民問馬克宏，蒲亭並不遵守規則，談判難有結果，是否應該繼續與之對話。

對此馬克宏表示，打從一開始，法國對蒲亭的態度就是既不天真也不縱容，「但（極右派候選人）雷朋（Le Pen）女士就不一樣了，她依賴蒲亭先生與其政權的金援」。

他說：「和他對話是我的責任，我們需要。我不會停止交涉，這讓我們得以作為談判者，透過與他以及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對話，能推進談判。」

馬克宏指出，到了未來停火並重建和平的時刻，會需要「擔保人」的存在，而法國願意作為擔保人之一。

馬克宏強調，每次與蒲亭交涉前，他都會告知澤倫斯基，而澤倫斯基也要求繼續與蒲亭對話，「他需要我這麼做，因為他無法和蒲亭對話」。

同時馬克宏表示，他曾提議在烏克蘭東南部城市馬立波（Mariupol）展開人道行動，但被蒲亭「明確拒絕」。馬克宏揭露，俄羅斯政權會選擇哪些人可以逃出，並帶往俄國。蒲亭拒絕人道走廊，使他們遭到「外交孤立」。

他指出，與俄羅斯總統對話的這個角色「吃力不討好」。「每次討論我都感受到犬儒主義，讓人很不愉快；但這是我的責任。儘管可能5月中之前都看不到出口，但準備明日的和平還是必須的」。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）4日在記者會中質問馬克宏與蒲亭多次通話，卻毫無成果，更怒斥「沒有人會與希特勒談判」。

馬克宏在專訪中駁斥莫拉維茨奇此番言論非常「可恥」。他批評莫拉維茨奇是極右派的反猶太主義者，還禁止LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者），還因法官懲戒機制被歐盟執行委員會祭出罰款。

另外，俄軍重心移往烏東。俄羅斯軍隊今天發射火箭，攻擊烏克蘭東部正在撤離平民的克拉莫托斯克（Kramatorsk）車站，導致逾30人死亡。

對此，馬克宏今早在RTL電台的專訪中指出，蒲亭會集中攻擊烏東頓巴斯（Donbass）地區，企圖在5月初獲得勝利，因此接下來幾週恐怕將有苦戰。「對俄國而言，5月9日是全國節慶，有軍事重要性；對蒲亭來說，5月9日應該成為勝利日」。