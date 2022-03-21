彭佳慧（左）、黃連煜今出席「第一屆全球客家流行音樂大賽」記者會。（新視紀整合行銷提供）

彭佳慧21日受邀出席「第1屆全球客語流行音樂大賽」，透露近期寫了2、3首客語歌，謙喊「但我的詞爛透了」，打算拜託好友、金曲客語歌王羅文裕幫忙修詞，再「端出來」給大家聽；對於首次嘗試客語歌創作，彭佳慧說：「這是一個全新挑戰，我也期待創作出很不一樣的客家歌，讓大家知道客語音樂可以很時尚、很流行。」

彭佳慧長年為客語文化盡心盡力，平時在家偶爾也說客家話，她笑說：「有時候想跟我妹講一些不讓孩子們聽得懂的話時，就會用客家話溝通。」有機會也想多教孩子們講客家話，「不要讓客語到我這一代就沒了」。

她習慣從生活各方面汲取寫歌靈感，好奇創作的新歌是否描寫感情生活？彭佳慧表示：「不無可能，每個細節都是很好的刺激。」與小8歲男友穩定交往的她，自認重視儀式感、喜歡過節氛圍，雖自己不愛慶生，但一定會替另一半過生日，「下廚、訂餐廳都做過」。

「第1屆全球客語流行音樂大賽」由金曲歌王黃連煜擔任評審總召，昨記者會現場邀請前年度亞軍王喬尹演出，除了唱出對客語歌曲的喜愛，也和歷年得獎者楊淑喻、少女卡拉、林沛蕎分享過來人經驗，鼓勵喜愛客語音樂的朋友，勇敢追夢。

黃連煜表示，客家族群眾多且遍布海內外，因此本年度賽制分為2大創新，包含開放海外徵件、參賽組別增設歌唱組，且主辦單位將為複賽、決賽入圍選手安排培訓計畫，提供學員專業建議，並且與索尼音樂合作，針對前3名得獎者量身打造專業出道培訓課程。活動即日起至5月17日接受報名，相關訊息可查活動官網http：／／www.hakkapopmusic.com.tw。