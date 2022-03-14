《獅子王》以周而復始、生生不息的自然定律為故事的主軸。（寬宏藝術提供）

譽冠全球的百老匯音樂劇《獅子王》宣布2022年重臨台灣。由麥可卡索集團與迪士尼劇場製作，寬宏藝術主辦之《獅子王》2022年6月起將再度造訪台灣登上台北小巨蛋，更將首度前進高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出。3月17日中午11點正式售票，6月11日台北、高雄展開25場巡迴演出。

《獅子王》首演至今已逾25年，為百老匯第3長壽音樂劇，也是全球最受歡迎、最賣座的音樂劇之一，更破歷史紀錄迎來破億觀眾人數，從1997年11月13日開始於百老匯首演，共計曾有25個製作版本在世界各地演出，除南極洲，《獅子王》在超過100個城市、20個國家演出，不僅紀錄輝煌，更是無數劇迷心中的必看音樂劇。

百老匯音樂劇《獅子王》傑出的視覺藝術技巧、非凡的音樂表現和攝人心魄的舞蹈設計，精確且細緻的傳達滿滿生命堅毅與溫度。迪士尼劇場製作集團國際策略與授權部副總經理費利佩岡巴表示：「我們非常榮幸能將百老匯王者之作《獅子王》再次帶來台灣，導演茱莉·泰默帶領的頂尖團隊製作出令人驚豔讚嘆的視覺特效、創意無限的舞台道具、撼動人心的音樂及生動逼真的非洲叢林、原野動物，值得一看再看。」