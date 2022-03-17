世界第一百老匯破億音樂劇《獅子王》首演至今已逾24年，是百老匯第三長壽音樂劇，為全球最受歡迎、最賣座的音樂劇。改編自1994年在動畫史上締造多項輝煌紀錄、並榮獲奧斯卡最佳原著音樂和最佳電影主題曲的迪士尼經典同名動畫片，一段愛與冒險的生命感動之旅，在東尼獎最佳導演茱莉·泰默帶領的頂尖幕後團隊製作下，透過令人驚豔讚嘆的視覺特效、創意無限的舞台道具、撼動人心的音樂及生動逼真的非洲叢林及原野動物中展開。

該劇將於6月11日於台北高雄巡迴25場，今（17日）11點門票一開賣，就湧入大量劇迷線上開始搶票，本次不僅再度原汁原味攜帶道具、佈景、服裝，為觀眾提供一個好的觀賞環境，從觀眾的位置、整場的音響到劇場的換景裝置，將使用台灣、國外的兩種技術相配合，讓整場的觀眾都能有好的觀賞視線以及音場。尤其《獅子王》舞台效果多，觀賞時也特別注重演員的細微表情，主辦單位表示，本次將小巨蛋整場縮近一半，對於觀賞品質的可說是非常重視。

該劇從公佈到開賣，觀眾們好評不斷，觀賞過的劇迷紛紛意猶未盡，大讚《獅子王》演出毫無冷場，經典的故事與震撼人心的音樂，時不時演員環繞身邊的驚喜，熱情歡樂的氣氛深受民眾喜愛，更讓民眾在台北小巨蛋可以有劇院級的享受，將非洲草原搬進台北小巨蛋，讓觀眾彷彿進入榮耀大地，本次更首度前進高雄，也讓《獅子王》再度於台灣創下北高25場巡演的紀錄，購票詳情請洽寬宏售票。