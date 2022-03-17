美國聯準會周三宣布升息25基點，以遏制不斷高漲的通膨，數家美國大型銀行火速宣布跟進，將調升其基本貸款利率25個基點。

花旗、富國銀行、摩根大通和美國銀行各自宣布將基本貸款利率從3.25%提高到3.5%，新利率於周四生效。

銀行業靠著存款與貸款之間利差賺錢，利率走升有利於銀行業的獲利前景，周三標普500金融股指數大漲2.88%，標普500銀行業指數大漲3.71%。

聯準會此前即一再暗示將展開積極的行動，讓美國經濟逐漸脫離對激勵措施的依賴，並抑制創下40年新高的通膨。

為了緩解新冠疫情對美國經濟造成的重創，聯準會在2020年3月一舉將其基準利率調降至近零水準，並推出規模與力道前所未見的激勵與振興措施。

為了在通膨高漲與俄烏戰爭帶來的不確定性之間取得平衡，聯準會周三將其基準利率調升25個基點。根據聯準會最新發布的利率點陣圖，央行決策官員普遍預期今年剩下的6次會議都會升息，到今年底聯邦基金利率的預測中值為1.9%，並預估2023年升息3次，聯邦基金利率的預測中值為2.8%。