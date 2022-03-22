聯準會發表鷹派升息言論 美股回檔 道瓊跌201點 06:302022/03/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 聯準會發表鷹派升息言論 美股回檔。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股今天回檔，終止了上週的反彈走勢。聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell）宣告，若有必要控制過高的通膨，聯準會下次升息幅度會超過一碼。 道瓊工業指數大跌201.94點或0.58%，以34552.99點作收。 標準普爾指數小跌1.94點或0.04%，收在4461.18點。 科技股那斯達克指數跌55.38點或0.40%，收13838.46點。 費城半導體指數跌9.06點或0.26%，收3423.24點。（譯者：張佑之）1110322 多空拉扯 金價進入震盪期 Fed預告今年還會連6升 #點或 #聯準會 #94 #34 #55 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 投信連買33日 季底作帳行情蠢動 04:102022/03/19 財經要聞 美升息元年 風險性資產可期 04:102022/03/18 投資理財 理財健診－升息來臨 美國高收益債具優勢 04:102022/03/19 產業特刊 《國際經濟》聯準會升息1碼 鮑爾：美經濟強挺得住 10:082022/03/17 財經 外匯探搜－美國開啟升息週期 三要素挺亞太貨幣 04:102022/03/19 產業特刊 《國際金融》火速跟進聯準會 華爾街大行調升基本貸款利率25基點 10:282022/03/17 財經 學者憂下猛藥 恐衝擊內需消費 04:102022/03/18 財經焦點 《國際金融》消化聯準會升息決議 歐股小漲 16:592022/03/17 財經 班鐵翔65歲圓夢開演唱會 04:102022/03/21 娛樂新聞 市場變數多 法人：投資掌握3重點 04:102022/03/18 投資理財 聯準會政策符合預期 股債市有望迎曙光 20:022022/03/19 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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