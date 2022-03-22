美股今天回檔，終止了上週的反彈走勢。聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell）宣告，若有必要控制過高的通膨，聯準會下次升息幅度會超過一碼。

道瓊工業指數大跌201.94點或0.58%，以34552.99點作收。

標準普爾指數小跌1.94點或0.04%，收在4461.18點。

科技股那斯達克指數跌55.38點或0.40%，收13838.46點。

費城半導體指數跌9.06點或0.26%，收3423.24點。（譯者：張佑之）1110322