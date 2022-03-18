蘇永康睽違10年來台舉行演唱會，將於6月25日於台北國際會議中心舉行「蘇永康2022蘇式情歌台北演唱會」，門票將於明天（19日）中午在「ticket plus 售票＋」啟售，蘇永康為此特別準備2支影片送給歌迷，除了和許久不見的台灣粉絲打招呼，也和大家一同回顧他的多首經典歌曲，包括〈男人不該讓女人流淚〉、〈越吻越傷心〉、〈愛一個人好難〉等。另一方面，讓大家久等的演唱會座位圖也終於公開，方便歌迷們看好心中的理想區準時下手，以節省購票時間與流程。
蘇永康睽違10年來台舉行演唱會，將於6月25日於台北國際會議中心舉行「蘇永康2022蘇式情歌台北演唱會」，門票將於明天（19日）中午在「ticket plus 售票＋」啟售，蘇永康為此特別準備2支影片送給歌迷，除了和許久不見的台灣粉絲打招呼，也和大家一同回顧他的多首經典歌曲，包括〈男人不該讓女人流淚〉、〈越吻越傷心〉、〈愛一個人好難〉等。另一方面，讓大家久等的演唱會座位圖也終於公開，方便歌迷們看好心中的理想區準時下手，以節省購票時間與流程。
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